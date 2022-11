iPhone 15 camera is beter bij weinig licht (dankzij nieuwe sensor)

Apple’s nieuwe iPhone wordt een stuk beter in het maken van foto’s bij weinig licht. Dit komt door een betere sensor in de iPhone 15-camera.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 camera krijgt nieuwe sensor

Volgens Nikkei krijgt de iPhone 15 een nieuwe sensor van Sony. Als Apple inderdaad overstapt naar een andere sensor is dat goed nieuws. De nieuwe sensor van Sony is namelijk een stuk beter bij weinig licht. Hierdoor heb je ook in het donker veel minder last van onderbelichting of overbelichting bij je foto’s.

De nieuwe sensor zal waarschijnlijk voor de groothoeklens (Apple noemt het de hoofdcamera) op de iPhone gebruikt worden. Het is niet bekend of ook de overige lenzen een beter sensor gaan krijgen.

Meer over de iPhone 15

Vooral de iPhone 15 Pro gaat veel nieuwe features krijgen die de reguliere iPhone 15 niet heeft. Zo wordt het nieuwe vlaggenschip voorzien van de nieuwe A17-chip, een snellere usb-c-poort, flink meer werkgeheugen en een betere camera-zoom.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens de geruchten gaat er echter nog veel meer veranderen bij de iPhone 15. Zo heeft de nieuwe smartphone geen knoppen meer die je fysiek kan indrukken. In plaats daarvan stapt Apple over op knoppen die trillen als je ze indrukt. Dit ken je misschien al van de thuisknop van de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022.

Vanwege deze nieuwe knoppen krijgen de iPhones ook extra trilmotors. Deze ‘Taptic Engines’ zorgen ervoor dat de plek waar de ‘knoppen’ zitten trillen als je ze indrukt. Zo voelt het alsof je een knop indrukt, maar zit er in werkelijkheid geen fysieke knop meer.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!