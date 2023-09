Niet schrikken: de iPhone 15 Pro Max is heel makkelijk te breken

Apple heeft de Pro-iPhones dit jaar een titanium frame gegeven. Maar de iPhone 15 Pro Max is toch heel erg breekbaar.

iPhone 15 Pro Max: is behoorlijk breekbaar

Je zou verwachten dat de duurste iPhone ook het stevigst is. Jammer genoeg is dat niet het geval. Tenminste, niet volgens de onderstaande video. De iPhone 15 Pro Max is daarin opvallend breekbaar.

YouTuber JeryyRigEverything kwam hier zelf achter toen hij de nieuwe iPhones in zijn speciale ‘duurzaamheidstest’ onder handen nam. Dat je vlekken en krassen op het gekleurde titanium frame behoorlijk goed ziet wisten we al. Je ziet bij een diepere kras al heel snel het onderliggende grijze titanium. Maar dat was niet de belangrijkste issue bij de iPhone 15 Pro Max.

Er gebeurde namelijk iets wat een groter probleem was. In een van zijn reguliere tests probeert de YouTuber het toestel te buigen. Door de iPhone met twee handen vast te pakken en dan met beide duimen tegen de achterkant te drukken.

Doorgaans doorstaat vrijwel elke nieuwe iPhone deze test zonder al teveel problemen. Bij de iPhone 15 Pro Max liep het echter anders af. Met slechts een beetje druk begon de nieuwe iPhone 15 Pro Max te breken. Met als resultaat een volledig gebarsten achterkant.

Toegegeven, de voorkant was in orde en de iPhone werkt ook nog zonder problemen. Het is ook alleen het glas op de achterkant dat gebarsten is. Maar het was erg opvallend hoe makkelijk dit ging en hoe breekbaar de achterkant van de iPhone 15 Pro Max stiekem is.

Deze iPhones zijn minder breekbaar

YouTuber JerryRigEverything probeerde daarna hetzelfde bij de iPhone 15 Pro, maar die kon de druk weerstaan en kwam zonder barsten door de test. Ook leuk: in een van zijn volgende video’s ondergingen de iPhone 15 en iPhone 15 Plus ook dezelfde test en die waren een stuk minder breekbaar.

Natuurlijk blijft dit een uitzonderlijke situatie, maar het is misschien wel slim om je iPhone 15 Pro Max niet in je kontzak te stoppen. Ook is het natuurlijk altijd aan te raden om je iPhone in een hoesje te stoppen.

Daarnaast is het misschien slim om in plaats van de iPhone 15 Pro Max de iPhone 15 Pro, de iPhone 15 Plus of de iPhone 15 te kiezen wanneer je een nieuw toestel wilt kopen. Die zijn volgens de video een stuk beter bestand tegen het buigen.

