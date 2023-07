iPhone 15 Pro komt in september (en hij wordt blauw)

We hoeven niet heel lang meer te wachten op de volgende iPhone. De iPhone 15 (Pro) komt in september en de nieuwe kleur wordt blauw!

iPhone 15 Pro komt in september …

Nog eventjes geduld en dan is het zover: de volgende iPhone is dan te koop. Naar verwachting komt de iPhone 15 in september. Dit jaar komen er weer vier versies van de nieuwe iPhone. Zo komt er een iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

… en hij wordt blauw

We weten inmiddels nog meer over de kleuren. Volgens Twitter-gebruiker Unknownz21 wordt blauw de nieuwe kleur van de iPhone 15 Pro. Unknownz21 heeft al vaker details over nog te verschijnen Apple-producten gegeven, die later waar bleken te zijn. Het blauw van de iPhone 15 Pro heeft nog het meest weg van de iPhone 12 Pro, maar de kleur lijkt iets donkerder en heeft wat meer een grijze zweem.

De Twitteraar ging ook nog in op de rode en andere kleuren die we voor de iPhone 15 Pro verwachten. Maar daar kon hij geen informatie over geven. De kleur blauw is gebruikt voor de iPhone 15 Pro-prototypes, wat volgens hem de suggestie wekt dat dit de uiteindelijke kleur gaat worden.

iPhone 15: dit wordt er beter

Het was al duidelijk dat de camera van de iPhone 15 een grote upgrade krijgt. Daar blijft het volgens nieuwe geruchten niet bij, want Apple verbetert nog twee functies bij de iPhone 15. De telefoon krijgt naar verluidt een batterij die veel langer meegaat én hij krijgt meer opslagruimte. Meer weten over de verbeteringen in de iPhone 15? Lees dan het artikel hieronder!

