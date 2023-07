‘Batterij van iPhone 15 wordt beter dan ooit’ (dit is waarom)

Volgens geruchten gaat de iPhone 15 een betere batterij krijgen met dezelfde afmetingen, die ook nog eens langer meegaat. Maar hoe gaat Apple dit doen?

iPhone 15 batterij wordt beter dan ooit

Volgens Twittergebruiker RGcloudS wordt de batterij van de iPhone 15 ‘gestapeld’. De batterijcellen worden daarmee op elkaar gelegd, waardoor er meer capaciteit in dezelfde afmetingen past.

Elektrische auto’s maken nu al veel gebruik van deze gestapelde batterijen, vanwege hun capaciteit en optie om weer snel op te laden. Maar je vindt dit soort batterijen ook in medische apparaten, ruimtevaart en meer.

Een ander voordeel van deze batterijen is de betere verspreiding van de warmte. Je hebt dan niet meer dat de warmte op een specifieke plek ontstaat, maar meer over een grotere oppervlakte van de batterij. Dat zorgt ervoor dat de batterij van de iPhone 15 ook weer wat langer meegaat.

Het grote voordeel van deze nieuwe batterij is natuurlijk dat je nog langer met je iPhone kunt doen. Hoeveel meer iPhone-plezier je dan uit één volle lading kunt halen is niet bekend.

Neem deze geruchten overigens wel met een korreltje zout. De Twittergebruiker focust zich vooral op Android-geruchten. Voor Apple-geruchten is het nog niet bekend hoe betrouwbaar ze zijn.

iPhone 15 in het kort

Het was al duidelijk dat de camera van de iPhone 15 een grote upgrade krijgt. Daar blijft het natuurlijk niet bij. De iPhone 15 krijgt meer opslagruimte en het is zo goed als zeker dat de nieuwe iPhone een usb-c-aansluiting gaat krijgen. De Europese Unie heeft recent namelijk een nieuwe wet aangenomen, waarin staat dat alle nieuwe elektronische apparaten vanaf november 2024 een usb-c-aansluiting moeten hebben.

We weten inmiddels ook meer over de kleuren. Volgens Twitter-gebruiker Unknownz21 wordt blauw de nieuwe kleur van de iPhone 15 Pro. Deze gebruikt heeft al vaker details over nog te verschijnen Apple-producten gegeven, die later waar bleken te zijn.

Volgens de geruchten gaat er niet alleen iets bij de batterij veranderen, ook de belsignaal-schakelaar (mute-schakelaar) is er niet meer bij de volgende iPhone 15. Deze knop wordt dan op de iPhone 15 Pro vervangen door de speciale ‘actieknop’. En het toffe is: aan deze knop komen verschillende functies te hangen.

Krijgt de iPhone een betere batterij? Of is Apple heel iets anders van plan?