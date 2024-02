iPhone 15-accu gaat langer mee dan vorige modellen (aldus Apple)

De iPhone 15 heeft een accu waar je véél langer mee doet en dat zien we volgens Apple vooral terug in de laadcycli van de telefoon. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 heeft verbeterde accu

In 2023 heeft Apple de iPhone 15 uitgebracht, met een aantal toffe nieuwe functies. De ‘normale’ iPhone 15 (Plus) was voor het eerst voorzien van het Dynamic Island en een 48-megapixelcamera. Bij de iPhone 15 Pro (Max) zagen zelfs een compleet nieuwe actieknop en tetraprismalens. Veel verbeteringen dus, maar de accu van de iPhone 15 stelde door het uitblijven van verbeteringen teleur.

Lees ook: Met dit hoesje hoef jij je iPhone 15 minder vaak op te laden

Je doet volgens Apple even lang met de batterij van de iPhone 14 (Plus) als die van de iPhone 15 (Plus). Zowel de iPhone 14 als de iPhone 15 moet na ongeveer twintig uur weer aan de lader als je continu video’s hebt gekeken. Ook bij de iPhone 15 Pro (Max) zijn er geen verbeteringen doorgevoerd als we kijken naar de accuduur. Toch geeft Apple nu aan dat de batterij van de iPhone 15 véél beter is. Dit is de reden.

Batterij gaat véél langer mee

Apple beweert dus dat de accu van de iPhone 15 veel beter is. Het bedrijf baseert de uitspraak op de batterijconditie van de telefoon na 500 en 1000 laadcycli. De nieuwe batterij in de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max is namelijk ontworpen om pas na 1000 keer opladen een maximumcapaciteit van 80 procent te bereiken. Bij oudere iPhones is dat al na 500 keer opladen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat betekent dat de accu van de iPhone 15 veel minder snel aan vervanging toe is. Doorgaans wordt aangeraden om de batterij te vervangen als deze een maximumcapaciteit van 80 procent of lager heeft. Als je de telefoon bijna dagelijks oplaadt doe je ongeveer twee jaar met de accu bij oudere iPhones. Bij de iPhone 15-modellen is dat dus veel langer, want de conditie van de batterij verslechtert minder snel.

Zo controleer je de batterijconditie

De batterijduur van de iPhone 15 is dus niet langer dan bij de iPhone 14, maar Apple heeft wel degelijk verbeteringen doorgevoerd. In iOS 17.4 zie je bovendien duidelijker of de accu van je iPhone aan vervanging toe is. Je kunt dat nu al bekijken bij de instellingen van je iPhone onder ‘Batterij > Batterijconditie’. Daar zie je de maximumcapaciteit van de batterij en vanaf iOS 17.4 ook hoe vaak je de telefoon al hebt opgeladen.

Lees ook: iOS 17.4 bèta 4 is uit: deze veranderingen komen naar je iPhone

Bij de iPhone 15 is de accu dus veel duurzamer, maar het is de verwachting dat we bij de iPhone 16 grotere veranderingen gaan zien. De telefoon krijgt naar verluidt een compleet nieuwe en grotere accu. Die moet de warmte van het toestel beter reguleren en zorgt voor een langere accuduur. Naar verluidt gaat bij alle modellen van de iPhone 16 de batterijduur erop vooruit, op één na. Lees hier wat we al weten over de nieuwe batterij in de iPhone 16!

Wil je meer weten over de iPhone 15? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.