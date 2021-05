‘iPhone 15 krijgt 5G-modem van Apple voor razendsnel internet’

Vaarwel Qualcomm, hallo Apple. Volgens een betrouwbare bron krijgt de iPhone 15 een 5G-modem. Apple zou “op zijn vroegst” in 2023 overstappen naar zelfgemaakte modems voor betere prestaties.

Gerucht: Apple 5G-modem zit in iPhone van 2023

Dat schrijft Ming-Chi Kuo. Kuo is een bekende naam in de wereld van iPhone-geruchten en voorspelde eerder bijvoorbeeld al het design van de iPhone 12. Een telefoonmodem is nodig voor het versturen en ontvangen van gegevens, zodat je bijvoorbeeld WhatsApp-berichten kunt verzenden.

Volgens Kuo stapt de iPhone op zijn vroegst in 2023 over naar zelfgemaakte Apple-modems. Momenteel werkt het bedrijf hiervoor samen met Qualcomm. De iPhone 12, het eerste Apple-toestel met 5G, gebruikt bijvoorbeeld een modem van deze leverancier.

Voor Apple levert moet zelf maken meerdere voordelen opleveren. Door 5G-modems te produceren, is het bedrijf bijvoorbeeld niet langer afhankelijk van Qualcomm. Bovendien kan Apple de modems precies op maat maken om het maximale uit de iPhone te halen. Kuo claimt dan ook dat de 5G-modems van Apple veel sneller en energiezuiniger worden dan de huidige Qualcomm-chips.

Zelfstandigheid voor Apple

Apple werkt al jaren naar meer zelfstandigheid toe. In 2019 nam het bedrijf de modemdivisie van Intel over, dat de modems voor eerdere iPhones leverde. Sindsdien gaan er geruchten dat Apple in de komende jaren overstapt naar eigen modems.

Vorig jaar brak Apple zelfs volledig met Intel. Voortaan gebruikt het bedrijf uit Cupertino haar eigen computerprocessors in plaats van Intel. De eerste chip in deze lijn, de M1-chip die bijvoorbeeld in de MacBook Air zit, is krachtiger, stiller en energiezuiniger.

Het lijkt daarom logisch dat Apple de komende jaren steeds meer afstand neemt van Qualcomm, net als bij Intel gebeurde. Kuo waarschuwt wel voor de risico’s. Volgens de insider is het maken van smartphonemodems een compleet andere tak van sport en krijgt Apple mogelijk met tegenvallende resultaten te maken.

