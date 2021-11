‘iPhone 15 heeft een eigen 5G-modem van Apple’

De iPhone 12 en iPhone 13 zijn de eerste iPhones met 5G – en de modem hiervoor wordt geleverd door Qualcomm. Die 5G-modem wil Apple nu zelf maken en de eerste zien we terug in de iPhone 15 uit 2023, meldt Digitimes.

iPhone 15 met 5G-modem van Apple

Volgens de Taiwanese website – die doorgaans goed geïnformeerd is over de plannen van Apple – zal de iPhone 14 uit 2022 de laatste Apple-telefoon zijn waarvoor Qualcomm de 5G-modems levert. Daarna zullen de iPhones worden uitgerust met modems die zelf door Apple zijn ontworpen.

Apple zou niet van plan zijn om de modem rechtstreeks op het System on Chip (SoC) te integreren, zoals dat Android-fabrikanten dat van plan zijn. De 5G-modem die Apple ontwikkelt zou los staan van de processor die Apple waarschijnlijk de A17 Bionic-chip noemt.

De modems zouden worden gefabriceerd door de Taiwanese chipmaker TSMC, schrijft DigiTimes. Het bedrijf zou al voorbereidingen treffen voor de eigen 5G-modem van Apple. TSMC is geen onbekende: het bedrijf maakt al jaren de A-processors van de iPhone.

Onafhankelijker

Het maken van een eigen chip is onderdeel van Apple’s inspanningen om onafhankelijker te worden van andere fabrikanten. De tech-gigant gebruikt al jaren eigen gemaakte processors voor de iPhone, iPad en Apple TV. Sinds kort worden ook de Macs uitgerust met een chip van eigen makelij: de M1-processor.

Het is niet voor het eerst dat er geruchten gaan dat de iPhone 15 een 5G-modem van Apple heeft. In mei maakte de zeer betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo hier al melding van. Volgens de analist heeft zo’n Apple-modem veel voordelen. Doordat de modem precies op maat is gemaakt voor de iPhone, is hij veel sneller en energiezuiniger dan de huidige Qualcomm-chips.

