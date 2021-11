‘Apple geeft iPhone 14 en toekomstige mixed reality-bril het snelle Wifi 6E’

De iPhone 14-serie en Apples toekomstige AR/VR-bril krijgen volgens een recent gerucht Wifi 6E. Deze nieuwe wifi-generatie zorgt ervoor dat de apparaten onderling sneller data kunnen uitwisselen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kuo: iPhone 14-serie krijgt nieuwe wifi-generatie

Apples iPhone 14 en veelbesproken AR/VR-bril krijgen het snelle Wifi 6E. Dat meldt Ming-Chi Kuo, een van ‘s werelds betrouwbaarste Apple-analisten. Wifi 6E is nodig om data een stuk sneller draadloos te kunnen uitwisselen tussen verschillende apparaten. Dit is noodzakelijk om AR en VR-ervaringen zo soepel en realistisch mogelijk te maken.

Er wordt al jaren gepraat over een AR/VR-bril van Apple. Het bedrijf werkt hier volgens meerdere Apple-leakers en analisten al erg lang aan. Volgens Kuo streamt Apples toekomstige mixed reality-headset content met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Beelden zouden met een lagere ververssnelheid namelijk minder waarheidsgetrouw ogen. Om constant in 120Hz te blijven streamen, is een snelle verbinding echter cruciaal.

Wifi 6E ook natuurlijk ook erg fijn voor iPhone-gebruikers die de nog onaangekondigde Apple-bril niet in huis halen. Zij kunnen namelijk genieten van nóg kortere laadtijden van bijvoorbeeld websites en video’s.

Meer over Apples mixed reality-bril

Apples toekomstige mixed reality-headset is naar verwachting een prijzig en meer “niche”-apparaat voor ontwikkelaars. De headset beschikt over zowel augmented reality (AR) als virtual reality (VR). AR breidt de werkelijkheid uit, door er een digitaal laagje overheen te leggen. Denk hierbij aan Pokémon GO. VR is de volgende stap. Deze techniek schept een compleet nieuwe digitale wereld.

Volgens eerdere geruchten krijgt de headset van Apple twee 8K-displays en meer dan twaalf camera’s voor het volgen van handbewegingen. Ook de oogbewegingen worden nauwkeurig gemeten via eye tracking. De headset moet verbonden zijn met een iPhone om te kunnen werken. Het apparaat wordt dan ook een nieuwe toevoeging aan het Apple-ecosysteem.

De lancering van de bril kan nog enkele jaren op zich laten wachten. Meer lezen over Apples AR/VR-bril? Check dan onze Apple Glass-overzichtspagina met al het laatste nieuws.

Meer over Apple: