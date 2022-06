‘Alle iPhone 14-modellen krijgen 6GB aan werkgeheugen’

De gehele iPhone 14-serie krijgt volgens een nieuw gerucht 6GB RAM. Meer werkgeheugen zorgt voor een sneller werkende iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer RAM, meer kracht

Apple komt in september weer met opgefriste iPhones: de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Zowel TrendForce als Ming-Chi Kuo, twee betrouwbare bronnen in Apple-land, zeggen dat alle nieuwe Apple-toestellen 6GB aan werkgeheugen (RAM) krijgen. De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max hebben dit al, maar de reguliere iPhone 13 en 13 mini moeten het nog doen met 4GB RAM.

Het werkgeheugen is een van de belangrijkste onderdelen van een chip. De processor bewaart hier tijdelijke bestanden – en daar zijn er een hele hoop van. Hoe meer RAM je iPhone heeft, hoe meer taken je tegelijkertijd kunt uitvoeren. Dit is vooral belangrijk als je veel foto’s en video’s bewerkt of als je vaak meerdere tabbladen in Safari hebt openstaan. Ook als je veel apps gebruikt die achtergrondtaken uitvoeren komt meer werkgeheugen van pas.

iOS 15 gaat gelukkig erg goed om met de beschikbare hoeveelheid werkgeheugen. Daarom draait de iPhone 13 met ‘slechts’ 4GB RAM evengoed als een zonnetje. Veel Android-smartphones hebben hier minstens 8GB of zelfs 12GB werkgeheugen voor nodig. Toch is meer RAM altijd welkom. Toekomstige iOS-updates hebben wellicht meer gigabytes nodig om soepel te blijven draaien.

Lees ook: Opnieuw bevestigd: alleen de iPhone 14 Pro krijgt A16-chip

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Pro krijgt ander soort RAM dan iPhone 14

Dit artikel leek op het eerste gezicht misschien niet al te technisch, maar niets is minder waar. Hoewel alle nieuwe iPhones 6GB RAM krijgen, gaat het om een andere soort. De Pro-modellen beschikken namelijk over LPDDR5-RAM. Dit werkt sneller en energiezuiniger dan het oudere LPDDR4X-RAM in de reguliere iPhone 14-telefoons.

We vragen ons echter af of het betere werkgeheugen van de 14 Pro het toestel daadwerkelijk sneller maakt. Het verschil tussen de huidige iPhone 13 en de iPhone 13 Pro is al nauwelijks merkbaar, terwijl de Pro maar liefst 2GB aan werkgeheugen meer heeft. Toch is het opvallend dat Apple niet gewoon direct alle iPhone 14-modellen voorziet van LPDDR5-RAM. Waarschijnlijk bespaart de fabrikant op die manier weer een aantal euro’s aan productiekosten.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste iPhone-nieuws? Check dan regelmatig de iPhoned-website. Schrijf je ook even in voor onze nieuwsbrief en download de gratis app!