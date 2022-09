iPhone 14 (Pro) werkgeheugen: zo veel RAM hebben de modellen

De iPhone 14 is niet op veel vlakken verbeterd ten opzichte van de iPhone 13. Maar één echt leuk nieuwtje is er: het blijkt dat alle varianten van de iPhone 14 evenveel RAM hebben. En dat heeft wat voordelen.

iPhone 14 heeft meer RAM dan iPhone 13

Apple geeft nooit prijs hoeveel werkgeheugen er in nieuwe iPhones zit. Toch weten we via een onderzoek in de ontwikkelingsomgeving ‘Xcode’ van Apple dat er elk model van de iPhone 14 evenveel werkgeheugen (RAM) heeft.

Dit is opvallend gezien het feit dat vorig jaar de iPhone 13 Pro (6GB) overduidelijk meer tijdelijk opslaggeheugen kreeg dan de reguliere iPhone 13 (4GB). Nu hebben alle iPhone 14-modellen 6GB RAM. Dat betekent dat er 50 procent meer werkgeheugen zit in de normale iPhone 14 ten opzichte van zijn voorganger.

Wat is werkgeheugen en waarom is het belangrijk?

Werkgeheugen is voornamelijk bepalend voor de apps die je op de achtergrond draait. Als je telefoon meer RAM heeft, kun je sneller tussen apps wisselen. De apps hoeven namelijk niet afgesloten te worden. Daarom wordt dit ook wel het ‘tijdelijk opslaggeheugen’ genoemd. We denken – op moment van schrijven uiteraard – dat de 6GB aan werkgeheugen die je nu onder de motorkap van elk iPhone 14-model vindt, meer dan genoeg is.

Het is verder een beetje onlogisch dat de Pro-modellen evenveel RAM hebben als de normale iPhones. Ze beschikken namelijk over geavanceerdere functies die mogelijk meer werkgeheugen nodig hebben. Met name de 48-megapixel camera zal wat werkgeheugen eisen. Overigens heeft de iPhone 14 Pro (Max) wel een krachtigere A16-chip. Deze is flink sneller dan de voorganger. De normale iPhone 14 (Plus) is qua chip ook iets verbeterd, maar heeft technisch gezien dezelfde processor als de iPhone 13 Pro (Max).

Dit moet je weten over de nieuwe iPhone 14-lijn

Heb je de presentatie van de iPhone 14 gemist? In onze iPhone 14-event-roundup praten we je bij over alle producten die Apple aankondigde tijdens de grootste keynote van het jaar. Toch sommen we hier alvast de belangrijkste feitjes – op het werkgeheugen van de iPhone 14 na – voor je op.

Het design van de iPhone 14 lijkt sterk op dat van de iPhone 13. Het design van de iPhone 14 Pro verschilt met het Dynamic Island wel van zijn voorganger. Ook de camera’s zijn in alle iPhone 14-modellen beter. Dat geldt vooral voor de iPhone 14 Pro met het aantal megapixels en de prestaties bij weinig licht. De iPhone 14-lijn is in het geheel wel duurder geworden. Gelukkig check je bij ons de beste prijs voor de iPhone 14.

