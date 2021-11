Wensenlijst: 6 functies die de iPhone 14 écht moet hebben

De iPhone 13 is een fantastische telefoon, maar hij lijkt veel op de iPhone 12. We hopen daarom dat Apple bij de volgende versie flink uitpakt. Daarom hierbij onze wensenlijst voor de iPhone 14. Apple, lezen we mee?

iPhone 14 wensenlijst: op deze verbeteringen hopen we

Door de opvolger van de iPhone 12 de iPhone 13 te noemen, lijkt het alsof het toestel een flinke stap vooruit is. Dat is niet zo. In werkelijkheid is de iPhone 13 meer een iPhone 12S.

Hoe kan Apple ervoor zorgen dat zijn opvolger wél echt iets nieuws te bieden heeft? In dit artikel geven we alvast een voorzetje door onze wensenlijst voor de iPhone 14 te delen.

1. Weg met de iPhone-notch

Sinds de iPhone X, die in 2017 uitkwam, zien nieuwe iPhones er altijd ongeveer hetzelfde uit. Toegegeven: de iPhone 13 heeft een kleinere notch dan de iPhone 12, maar revolutionaire veranderingen bleven uit.

Het is daarom hoog tijd dat de iPhone een ander design krijgt, te beginnen met de notch. Laten we hopen dat Apple deze scherminkeping in de ban doet, of in ieder geval flink kleiner maakt.

Hoe? Door bijvoorbeeld bij concurrenten als Samsung af te kijken. Dit bedrijf verstopt selfiecamera’s door een speciaal gaatje in het scherm te van een telefoon te maken. Het mooiste resultaat krijg je natuurlijk door de camera en sensoren achter het scherm te plakken, maar daar lijkt de techniek nog niet klaar voor te zijn.

2. Kopieer het iPhone (en Apple Watch)-scherm

Over het scherm gesproken: de iPhone 13 (en iPhone 13 mini) ververst standaard met 60 keer per seconde. Dat kan anno nu echt niet meer. Het is daarom niet meer dan logisch dat de instap-Apple van volgend jaar minstens de ververssnelheid van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max kopieert. De huidige toptoestellen hebben een variabele ververssnelheid van maximaal 120Hz, oftewel 120 keer per seconde.

Nu we toch leentjebuur aan het spelen zijn: het zou fijn zijn als de iPhone 14 het always-on-scherm van de Apple Watch krijgt.

Zoals de naam al verklapt blijft zo’n schermpje altijd aan staan. Dat is fijn, want hierdoor kun je altijd belangrijke informatie van het display aflezen zonder je telefoon te ontgrendelen. Je ziet bijvoorbeeld notificaties van binnenkomende berichten, het weer en je activiteitenringen.

3. Touch ID: terugkeer van een oude bekende

Afgelopen maanden droegen we vaker mondmaskers dan we zouden willen. Toen mondkapjes het straatbeeld begonnen te domineren, kwamen we er al snel achter hoe lastig dit met Face ID werkt. De voorste camera van de iPhone moet immers heel je gezicht kunnen zien om je te herkennen. Het bedrijf verzon hier een trucje op door de Apple Watch erbij te betrekken, maar niet iedereen draagt een smartwatch.

Het zou daarom fijn zijn als de iPhone 14 Touch ID krijgt. Dit scheelt een hoop gedoe, omdat je op deze manier het toestel kunt ontgrendelen met een vingerafdruk: ideaal voor wanneer je even geen Face ID kunt gebruiken.

De blauwdruk heeft het bedrijf bovendien al in huis, want de iPhone SE (uit 2020) is met Touch ID uitgerust. Dit betaalbare toestel heeft de scanner in de powerknop onder het scherm zitten. Om zoveel mogelijk schermruimte te besparen zouden we het liefst willen dat de iPhone 14 Touch ID in de powerknop verwerkt, net als bij de iPad mini 2021 en iPad Air 2020.

4. Van Lightning naar usb-c

Eén soort oplader voor je iPhone, iPad en MacBook. Dat klinkt niet verkeerd, toch? Het kan heel makkelijk realiteit worden, als de iPhone maar overstapt van de eigen Lightning-aansluiting naar usb-c, een veel populairdere standaard.

Heel onrealistisch is deze wens niet, want beetje bij beetje laat Apple haar eigen oplaadstandaard los. Steeds meer producten van het bedrijf kunnen namelijk overweg met usb-c.

Bovendien zou Apple hiermee een wit voetje in Brussel halen, waar al langer druk wordt uitgeoefend om te overstappen naar usb-c. Dit voorkomt namelijk een hoop elektronisch afval en brengt een hoop gemak naar consumenten omdat zij niet meer met allerlei koppelstukjes aan de slag hoeven. Daar zit dan ook direct de crux van het verhaal: Apples eigen Lightning-aansluiting levert geld op.

5. Sneller opladen

Over opladen gesproken: het is ook tijd om de maximale oplaadsnelheid van de iPhone te verhogen. De duurste iPhone van het moment kan maximaal opladen met 27 Watt aan vermogen en is daardoor in ongeveer 90 minuten helemaal vol.

Dat is geen verkeerde score, maar we zijn er niet van onder de indruk. Er zijn namelijk Android-telefoons op de markt die met 60, 90 of zelfs 120 Watt aan vermogen opladen en daardoor in een 45 minuten minder helemaal vol zitten.

6. Uitsmijter: mag de iPhone 14 gevoeliger?

Tot slot een wens die hoogstwaarschijnlijk nooit in vervulling gaat, maar te leuk is om te laten schieten. Grafisch ontwerper Andrea Copellino maakte onlangs een concept van, in zijn ogen, de perfecte iPhone 14.

Een opvallende toevoeging was de drukgevoelige volumeknop. Deze werkt zoals op de AirPods: je veegt simpelweg je vinger langs de knop om het volume te bedienen. Deze ziet er niet alleen eleganter uit dan de huidige fysieke volumeknop, maar werkt ook nog eens gebruiksvriendelijker.

Op naar de iPhone 14

De iPhone 13-serie ligt eigenlijk pas net in de winkels, maar de geruchtenmolen rondom zijn opvolger al weer volop aan de gang. Volgens analisten krijgt de iPhone 14 bijvoorbeeld een compleet nieuw design. Ook zou de opslagcapaciteit flink worden verhoogd. Vanuit meerdere kanten horen we dat de iPhone 14 Pro 2 terabyte aan opslag krijgt.