iPhone 14 als webcam voor je iMac? Deze houder maakt het mogelijk

Belkin breidt zijn serie MagSafe-compatibele iPhone-houders voor Continuity Camera uit met de iPhone Mount for Mac Desktops (of beeldschermen). Hiermee maak je bijvoorbeeld van je iPhone 14 een perfecte webcam.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Belkin iPhone-houder met MagSafe voor Mac-desktops

In juni van dit jaar kondigde Apple bij de introductie van macOS Ventura en iOS 16 een nieuwe functie aan met de naam ‘Continuity Camera’. Tegelijkertijd kondigde Apple aan dat er later dit jaar een Belkin iPhone-houder met MagSafe voor MacBooks beschikbaar zou komen. Deze mount is sinds oktober in de Apple Online Store te vinden.

Belkin gaf toen echter ook aan dat er in de toekomst een variant voor de iMac, het Pro Display XDR en Studio Display beschikbaar zou komen. En dat moment is nu. Deze is nu verkrijgbaar in De Amerikaanse Apple Online Store, voor een prijs van 39,95 dollar. Op dit moment is de houder ook alleen maar daar verkrijgbaar, maar zal naar verwachting binnenkort de sprong naar Nederland maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maak van je iPhone 14 een webcam

De Belkin iPhone Mount met MagSafe voor Mac-desktops en beeldschermen maakt gebruik van de functies voor de camera-overdracht in de nieuwste versie van macOS Ventura. Je kan je MagSafe-compatibele iPhone gemakkelijk en veilig op je Mac-desktop of -beeldscherm bevestigen en vervolgens FaceTimen, video’s maken, videovergaderen en meer.

Met de houder bevestig je een iPhone 12 of nieuwer aan je Mac-bureaublad of -beeldscherm. De verstelbare kijkhoek is van verticaal tot 25 graden naar beneden. De houder is ook compatibel met een 1/4-inch statiefschroef.

Wil je weten hoe Continuity Camera met je iPhone en Mac precies werkt? Hiervoor moet je op je Mac macOS Ventura geïnstalleerd hebben en op de iPhone iOS 16. Bovendien dien je op beide apparaten met hetzelfde Apple ID zijn ingelogd. Via ‘Instellingen>Algemeen>AirPlay en Handoff’ schakel je Continuity Camera op je iPhone in. De volgende keer dat je op de Mac een app start die de webcam wil gebruiken, begint je iPhone te piepen. Daar bevestig je dan ook het gebruik van de webcam.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.