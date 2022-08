iPhone 14 kopen: op deze dag kun je pre-orderen

Sinds vorige week is het officieel: het iPhone 14-event vindt plaats op woensdag 7 september. Daardoor weten we nu ook wanneer de iPhone 14 pre-order vermoedelijk van start gaat – en wanneer je het toestel op z’n vroegst in huis hebt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14: wanneer kun je pre-orderen?

Een 48-megapixelcamera, nieuw ontwerp, Always On-scherm en meer: bij de iPhone 14 Pro zijn de veranderingen groot. Weet je al zeker dat je een van de vier fonkelnieuwe Apple-telefoons wilt aanschaffen? Raap dan alvast je geld bij elkaar, want de iPhone 14 pre-order laat niet lang op zich wachten.

Zoals gezegd kondigt Apple de iPhone 14-serie op woensdag 7 september aan. Traditioneel zijn de nieuwe iPhones de vrijdag na het Apple-event te pre-orderen. Zeer waarschijnlijk start de pre-order dus op vrijdag 9 september.

Ook het tijdstip weten we eigenlijk al: het bestellen kan in de online Apple Store vanaf 14:00 uur Nederlandse tijd. Ben je er die vrijdag op tijd bij, dan heb je de iPhone 14 (Pro) een week later – op vrijdag 16 september in huis. Vanaf dit moment ligt de nieuwe iPhone-serie ook in de winkels.

De line-up bestaat naar verwachting uit een 6,1-inch iPhone 14, 6,7-inch iPhone 14 Max, 6,1-inch iPhone 14 Pro en 6,7-inch iPhone 14 Pro Max. Een kleine iPhone mini ontbreekt dus. Er komt geen versie van 5,4 inch, aangezien de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini slecht werden verkocht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De verbeteringen

De standaard iPhone 14-modellen hebben naar verwachting een betere ultragroothoeklens, betere selfielens met autofocus en een langere batterijduur. Het ontwerp blijft hetzelfde als bij de iPhone 13 en vermoedelijk zit er zelfs dezelfde A15 Bionic-chip in. Daarmee is het een matige upgrade.

Interessanter wordt de iPhone 14 Pro (Max), die zoals gezegd een 48 MP-camera krijgt. Ook verdwijnt de inkeping aan de bovenkant van het scherm. In plaats daarvan komen er twee kleine uitsparingen. Hierdoor is het scherm iets groter en er zijn dunnere randen.

Er worden ook drie nieuwe Apple Watch-modellen verwacht: de Apple Watch Series 8, tweede generatie Apple Watch SE en een Apple Watch Pro. Mogelijk presenteert Apple ook de tiende generatie iPad.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: