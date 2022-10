Apple heeft in 2022 zowel de iPhone 14 als de nieuwe iPhone SE uitgebracht. Maar welke smartphone is het beste?

iPhone 14 vs iPhone SE 2022: welke iPhone is beter

Apple heeft dit jaar twee telefoons uitgebracht. Eerder dit jaar kwam het bedrijf met de iPhone SE 2022 op de proppen en in september presenteerde Apple de iPhone 14 (en al zijn broertjes: de iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max). In dit artikel vergelijken we de ‘normale’ iPhone 14 met iPhone SE 2022.

1. Scherm en design

De twee smartphones hebben niet veel overeenkomsten op het gebied van het design en het scherm. Maar er is wel één gemene deler: ze zijn beide niet nieuw. De iPhone 14 heeft dezelfde behuizing en display als de iPhone 13 en de iPhone SE 2022 heeft de look en het scherm van de iPhone SE 2020.

De iPhone SE 2022 heeft een lcd-display van 4,7 inch en vrij dikke randen. De iPhone 14 daarentegen heeft een 6.1 inch randloos scherm met een notch (de inkeping aan de bovenkant voor de selfiecamera). Het oled-scherm van de iPhone 14 is bovendien veel helderder en scherper.

Daarnaast ontbreekt er bij de iPhone 14 een thuisknop en Touch ID. In plaatst daarvan maakt de iPhone 14 gebruik van Face ID. Nog een groot verschil: De achterkant van de iPhone 14 is geheel gemaakt van glas en heeft een aluminium frame. De iPhone SE 2022 is in zijn geheel van plastic en voelt dus ook wat goedkoper aan.

2. Processors en overige hardware

Op het gebied van rekenkracht zit er weinig verschil tussen de iPhone SE 2022 en de iPhone 14. Beide modellen hebben de A15 Bionic-chip onder de motorkap. Deze chip zit ook in de iPhone 13 (mini) uit 2021. Bij de iPhone 14 is deze chip volgens Apple een tikkeltje sneller geworden en heeft deze telefoon meer werkgeheugen (8GB in plaats van 6GB).

Dit tijdelijke opslaggeheugen (RAM) is met name handig als je veel apps tegelijkertijd wil draaien. Tijdens normaal gebruik zal je echter niet heel veel merken van de verschillen in de chips van de iPhone SE 2022 en de iPhone 14. Daarom hebben deze twee chips van Apple ook nog steeds dezelfde naam.

3. Camera: grote verschillen

Het grote verschil tussen de iPhone SE 2022 en de iPhone 14 is de camera. Waar de iPhone SE 2022 maar één camera achterop heeft, zien we bij de iPhone 14 traditiegetrouw twee camera’s aan de achterkant van de telefoon; één voor wijde shots en een ‘hoofdcamera’. De iPhone SE 2022 heeft alleen de hoofdcamera.

De camera van de iPhone 14 is bovendien enorm goed: zo kan hij bij weinig licht 49 procent beter filmen en foto’s maken dan de iPhone 13. Ook heeft de iPhone 14 functies als ‘Autofocus’ (nu in de selfie-camera), ‘Filmmodus’ en ‘Actiemodus’. Eerstgenoemde zorgt voor scherpe foto’s en de laatste twee zorgen respectievelijk voor een filmlook en betere beeldstabilisatie. De iPhone SE 2022 heeft geen enkele van deze functies.

4. iPhone 14 en iPhone SE 2022 prijzen

Als je naar de prijs kijkt, is de iPhone SE 2022 dé grote winnaar. Met een adviesprijs van 529 euro krijg je deze telefoon met 64GB aan opslaggeheugen. De iPhone 14 is bijna twee keer zo duur! Vanaf 1019 euro haal je dit nieuwe vlaggenschip in huis. Je krijgt dan wel een telefoon met een opslaggeheugen van 128GB.

Let op, het gaat hier wel om adviesprijzen. Inmiddels is de iPhone SE 2022 al behoorlijk in prijs gedaald. Voor de meest actuele prijzen kun je daarom beter in onze prijsvergelijkers hierboven en hieronder kijken. Deze worden continu bijgewerkt.

Conclusie: iPhone 14 vs iPhone SE 2022

Wil je dus niet teveel geld uitgeven en vind je het kleine scherm en het ontbreken van Face ID niet erg? Kies dan voor de iPhone SE 2022. Wil je een goede camera, met Face ID en een groter scherm? Dan is de iPhone 14 de smartphone voor jou.

