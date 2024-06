iPhone 14 vs iPhone 16: dit worden de grootste veranderingen

Apple kondigt in 2024 de iPhone 16 aan en er is inmiddels veel bekend over de nieuwe telefoon. Dit worden de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 14 en de iPhone 16.

iPhone 14 vs iPhone 16

In september onthult Apple weer een nieuwe generatie van de iPhone, dit jaar is het de beurt aan de iPhone 16. Door geruchten hebben we een goed idee van alle nieuwe functies die naar de iPhone van 2024 komen. De iPhone 16 neemt naar verluidt een aantal functies over van de iPhone 15 Pro, maar is dat het waard om van de iPhone 14 over te stappen naar de iPhone 16? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je onder elkaar.

Ontwerp

Het is de verwachting dat de iPhone 16 (Plus) een soortgelijk design krijgt als we bij de iPhone 15 (Plus) zagen. Dat betekent dat het verschil tussen de iPhone 14 en de iPhone 16 behoorlijk groot zal zijn. De nieuwe iPhone krijgt afgeronde hoeken, een titanium behuizing, het Dynamic Island en de actieknop. Waarschijnlijk komt ook de nieuwe ‘Capture Button‘ naar de iPhone 16 (Plus).

Een ander groot verschil tussen de iPhone 14 en de iPhone 16 is de usb-c-poort, terwijl dat bij de iPhone 14 nog een Lightning-aansluiting is. Ook het camera-eiland gaat op de schop bij de nieuwe iPhone, want daar komen de lenzen recht onder elkaar te staan. Dat is nodig om ruimtelijke video’s op te nemen voor de Apple Vision Pro. Dit zijn alle verwachte verschillen in het ontwerp tussen de iPhone 14 en de iPhone 16:

iPhone 14 iPhone 16 Aluminium behuizing met rechte randen Aluminium behuizing met afgeronde randen Glanzende glazen achterkant Mat gekleurde glazen achterkant ‘Notch’ TrueDepth camerasysteem Dynamic Island Diagonaal gerangschikte achtercamera’s Verticaal gerangschikte achtercamera’s voor ruimtelijke video-opnames Muteknop Actieknop Lightning-poort Usb-c-poort ‘Capture Button‘ om fotografie- en videografie-functies te activeren

Display

Het scherm van de iPhone 16 (Plus) wordt een slag beter dan we bij de iPhone 14 (Plus) zien. De afmetingen blijven ongewijzigd: de iPhone 16 krijgt een 6,1-inch display, bij de iPhone 16 Plus is dat een 6,7-inch scherm. Verder zien we vooral verbeteringen in de piekhelderheid, dat is bij de iPhone 16 1000 nits in normale omstandigheden (tegenover 800 nits bij de iPhone 14).

Voor HDR-content is de piekhelderheid 1600 nits bij de iPhone 16, terwijl de iPhone 14 blijft steken op 1200 nits. Ben je buiten? Dan is er geen verschil in de piekhelderheid, die is bij beide toestellen 2000 nits. Vooral binnen zul je dus verschil merken als je van de iPhone 14 overstapt naar de iPhone 16, het scherm is in dat geval veel helderder.

Camera’s

De camera kreeg een grote verbetering bij de iPhone 15, want dat was de eerste ‘normale’ iPhone met een 48-megapixelcamera. Die lens komt dit jaar ook naar de iPhone 16, terwijl de iPhone 14 het nog moet doen met een 12-megapixelcamera. Dat is een groot verschil, zeker bij foto’s die met weinig daglicht worden gemaakt. Dit zijn de verschillen tussen de iPhones als we kijken naar de camera:

iPhone 14 iPhone 16 12‑megapixel hoofdcamera met ƒ/1.5-diafragma 48‑megapixel hoofdcamera met ƒ/1.6-diafragma Optische zoomopties van 0,5x en 1x Optische zoomopties van 0,5x, 1x en 2x Foto’s met superhoge resolutie van 24 en 48 megapixels Smart HDR 4 Smart HDR 5 Portretmodus met Focus en Depth Control Portretten van de volgende generatie met Focus en Depth Control Nachtmodus en Nachtmodus-portretten Verbeterde Nachtmodus en Nachtmodus-portretten Ruimtelijke video-opnames

Processor

De iPhone 16 draait naar verwachting op de A18-chip, terwijl de iPhone 14 het moet doen met de A15 Bionic-chip. Daar komt bij dat de iPhone 16 8 GB aan werkgeheugen heeft, tegenover 6 GB bij de iPhone 14. Ook beschikt de volgende iPhone over de U2-chip, waarmee de telefoon beter vindbaar is en beschikt over nauwkeurige locatiebepaling. Onder de motorkap zijn de verschillen dus erg groot.

iPhone 14 iPhone 16 A15 Bionic-chip (5nm-procedé) A18-chip (3nm-procedé) 16-core Neural Engine Verbeterde Neural Engine met meer cores om nieuwe AI-functies te ondersteunen 6 GB geheugen 8 GB geheugen (+33 procent) Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Eerste generatie Ultra-Wideband-chip Tweede generatie Ultra-Wideband-chip (verbindt vanaf 3x verder weg) Nauwkeurig zoeken voor Zoek mijn vrienden

Accu

Volgens geruchten wordt de accu van de iPhone 16 veel beter. Dit heeft mogelijk te maken met de nieuwe Apple Intelligence-functies die naar de telefoon komen. Deze features hebben veel energie nodig, waarvoor de accu groter is gemaakt. Het is nog onduidelijk of dit ook leidt tot een langere accuduur. Wel is duidelijk dat de iPhone 16 veel sneller op kan laden dan de iPhone 14. Dit zijn de verschillen:

iPhone 14 iPhone 16 Single-layer batterijtechnologie Gelaagde batterijtechnologie voor verhoogde energiedichtheid en langere levensduur iPhone 14: 3.279 mAh batterij

iPhone 14 Plus: 4.325 mAh batterij iPhone 16: 3.561 mAh batterij

iPhone 16 Plus: 4.006 mAh batterij Tot 27 W bekabeld opladen Tot 40 W bekabeld opladen (48 procent sneller) 15 W opladen via MagSafe 20 W opladen via MagSafe (33 procent sneller) Instelling om opladen boven 80 procent te voorkomen Informatie over fabricagedatum van de batterij, eerste gebruik en cyclusaantallen in Instellingen

Nog meer functies

Dat de iPhone 16 draait op de A18-chip is een groot voordeel, want dat betekent dat alle nieuwe functies van Apple Intelligence beschikbaar zijn op de telefoon. De iPhone 14 moet het doen zonder de vernieuwde versie van Siri en ChatGPT. Volgens geruchten worden ook de microfoon en geluidkwaliteit verbeterd bij de iPhone 16, waardoor het voeren van telefoongesprekken veel gemakkelijker is.

iPhone 14 iPhone 16 Ondersteuning voor Apple Intelligence Microfoon Verbeterde microfoon met verbeterde signaal-ruisverhouding en waterbestendigheid Verbeterde geluidskwaliteit bij telefoongesprekken Verkrijgbaar in Middernacht, Sterrenlicht, (PRODUCT)RED, Blauw, Paars en Geel Verkrijgbaar in Blauw, Roze, Groen, Zwart en Wit

Conclusie

De verschillen tussen de iPhone 14 en de iPhone 16 worden waarschijnlijk behoorlijk groot. Apple voorziet de nieuwe iPhone van de A18-chip, waarmee het toestel ondersteuning krijgt voor alle functies in Apple Intelligence. De iPhone 14 krijgt die features juist niet, dat waarschijnlijk een behoorlijk gemis gaat zijn. Onder de motorkap zijn er grote verschillen tussen de twee toestellen.

Ook aan de buitenkant zijn er verschillen te zien. De iPhone 16 zal beschikken over een usb-c-poort en het Dynamic Island. Het toestel kan sneller opladen dan de iPhone 14 en heeft een modernere behuizing. Als je nu een iPhone 14 hebt is het straks zeker waard om de overstap te maken naar de iPhone 16. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu al op zoek naar een telefoon mét ondersteuning voor Apple Intelligence? Bekijk dan hier de beste prijzen van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max: