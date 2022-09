iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: de verschillen zijn gigantisch

Het is bijna onbegonnen werk om de verschillen tussen de nieuwe Apple-telefoons op te noemen. In deze iPhone 14 vs iPhone Pro-vergelijking wagen we echter een poging.

Vergelijking: iPhone 14 vs iPhone 14 Pro

Ze worden beiden door Apple gemaakt en ook het schermformaat komt overeen, maar daar houden de overeenkomsten tussen de iPhone 14 en iPhone 14 Pro wel op. In dit artikel lopen we stapsgewijs alle verschillen tussen de goedkoopste en duurste iPhone van dit jaar na.

iPhone 14 iPhone 14 Pro

Design: doei notch, hallo eiland

Qua design is de iPhone 14 maar weinig veranderd ten opzichte van de iPhone 13. Het toestel heeft nog steeds een scherminkeping bovenaan de voorkant en de cameralenzen achterop zijn diagonaal geplaatst.

Het Pro-model is wél veranderd. De grootste wijziging heeft met de notch te maken. Deze scherminkeping heeft plaatsgemaakt voor een meer ovale vorm die gekscherend “de pil” wordt genoemd. Apple zelf spreekt van een Dynamic Island.

Dit zwarte balkje kan namelijk automatisch van vorm veranderen. Hij houdt hierbij rekening met de situatie.

Krijg je bijvoorbeeld een belletje, dan wordt het Dynamic Island groter en zie je in de balk wie jou probeert te bereiken. Sluit je je AirPods op de iPhone 14 Pro (Max) aan, dan vertelt het eiland hoeveel stroom er nog in de oordopjes zit.

Scherm staat altijd aan

De iPhone 13 mini heeft geen opvolger gekregen. Met andere woorden: er is geen kleine iPhone meer. Je kunt nu kiezen uit twee schermformaten. De iPhone 14 en iPhone 14 Pro hebben een 6,1 inch-scherm, terwijl de iPhone 14 Plus en iPhone 14 Pro Max met 6,7 inch een slag groter zijn.

Daar houden de gelijkenissen ook wel op. De iPhone 14 Pro (Max) heeft bijvoorbeeld een always-on-display, in tegenstelling tot het instapmodel. Zoals de naam doet vermoeden staat zo’n scherm altijd aan – hetzij op een minimale manier.

Een always-on-scherm laat nuttige informatie zien (zoals het weer en de tijd) zonder dat je het toestel hoeft te ontgrendelen.

Verder hebben de Pro-modellen een streepje voor qua animaties. Zij beschikken namelijk over ProMotion-techniek, oftewel adaptieve ververssnelheid. Dit klinkt lastig, maar het komt erop neer dat de pixels van het scherm tussen de 1 en 120 keer per seconde verversen.

Een hogere ververssnelheid levert vloeiendere beelden op, maar verbruikt ook meer stroom. Een always-on-display heeft zodoende een ververssnelheid van 1 Hertz (Hz), terwijl het spelen van games eerder om 120Hz vraagt.

Ook goed om te weten: het beeldscherm van de iPhone 14 Pro (Max) kan net iets feller dan dat van het instapmodel. Laatstgenoemde blijft op 1200 nits steken, terwijl de Pro tot 2000 nits gaat. Dit is handig tijdens het aflezen van het scherm in de felle zon.

Kleuren: vijf versus vier

De iPhone 14 is in vijf kleuren verkrijgbaar: blauw, paars, middernacht (zwart), sterrenlicht (wit) en rood. Bij de iPhone 14 Pro kun je voor vier varianten gaan: dieppaars, goud, zilver en spacezwart.

iPhone 14-familie iPhone 14 Pro-familie

Niet alleen de kleuren verschillen, want ook de behuizingen zijn anders. Zo heeft de iPhone 14 (Plus) een aluminium jasje, terwijl de Pro’s van roestvrijstaal zijn. Daarbij hebben de exclusievere modellen een matte achterkant, terwijl de instapversies juist meer glossy (glanzend) zijn.

Beste iPhone-camera ooit

Ben je veel met fotografie in de weer, dan is de iPhone 14 Pro (Max) je op het lijf geschreven. Dit toestel maakt namelijk veel betere foto’s en video’s dan zijn broertje.

iPhone 14 (Plus) iPhone 14 Pro (Max) Hoofdcamera: 12 megapixel Hoofdcamera: 48 megapixel Ultragroothoeklens: 12 megapixel Ultragroothoeklens: 12 megapixel Telefotolens: geen Telefotolens: 12 megapixel

Dit komt voor een groot gedeelte door de nieuwe hoofdcamera. Deze heeft een resolutie van 48 megapixel, een record voor iPhones. Door pixels samen te persen – een techniek die pixel binning heet – hebben foto’s van de Pro-modellen veel meer details dan voorheen.

Bovendien hebben de Pro-telefoons een grotere sensor, waardoor de lens meer licht opvangt. Het resultaat: altijd goed belichte foto’s en video’s. Verder kun je met de iPhone 14 Pro (Max) tot wel 3 keer optisch inzoomen, terwijl de ‘gewone’ iPhone 14 het met digitaal inzoomen moet doen. Hierbij lever je tijdens het dichterbij halen van beeld in op kwaliteit.

iPhone 14 Pro-camera

Dit alles wil niet zeggen dat de camera van de iPhone 14 slecht is. Integendeel zelfs. Apple heeft de camera namelijk wel degelijk geüpgraded. Zo heeft de iPhone 14 (Plus) een grotere sensor gekregen, waardoor je ook bij barre lichtomstandigheden keurige kiekjes maakt.

Verder heeft Apple de voorste camera van alle iPhone 14-modellen opgepoetst. Deze beschikt over een nieuw autofocus-systeem en maakt daardoor betere selfies.

iPhone 14-camera

Hardware: snellere chip, meer opslag

Ook onder de motorkap zijn er flinke verschillen tussen de instap-iPhone en het Pro-model. Eerstgenoemde heeft een A15 Bionic-chip, net als de iPhone 13, terwijl de iPhone 14 Pro wordt aangedreven door dienst opvolger: de A16 Bionic. Uiteraard is deze krachtiger dan de A15, waardoor het toestel weer net ietsjes sneller is.

Bijkomend voordeel: de A16-chip is energiezuiniger dan zijn voorganger. Hierdoor geniet je als iPhone 14 Pro-gebruiker van een iets langere accuduur. Apple is nooit scheutig met specificaties, maar vermeldt wel dat je op de 14 Pro tot wel 23 uur onafgebroken video’s kunt afspelen. Ter vergelijking: het instapmodel komt tot 20 uur.

Verder zijn er verschillen in de opslagcapaciteit. De iPhone 14 (Plus) kun je met 128GB, 256GB of 512GB aan opslag kopen. De iPhone 14 Pro (Max) voegt daar nog een versie met 1TB aan toe. De hoeveelheid werkgeheugen is bij alle modellen gelijk: 6GB.

Hogere prijzen iPhones

Welke iPhone 14 je ook koopt, de prijzen liggen flink hoger dan vorig jaar.

Dit zijn de iPhone 14-prijzen:

iPhone 14: 1019 euro

iPhone 14 Plus: 1169 euro

iPhone 14 Pro: 1329 euro

iPhone 14 Pro Max: 1479 euro

De iPhone 13-serie kostte een stuk minder:

iPhone 13 mini 809 euro

iPhone 13: 909 euro

iPhone 13 Pro: 1159 euro

iPhone 13 Pro Max: 1259 euro

Het nieuwe instapmodel is dus ruim 100 euro duurder geworden. Voor de Pro-versie betaal je 170 euro meer dan vorig jaar. Deze prijsverhoging is opvallend, want sinds de iPhone X uit 2017 had het exclusievere model altijd een startprijs van 1159 euro.

iPhone 14 kopen

Wil je de iPhone 14 kopen? Een losse iPhone 14 start dus bij 1019 euro. Koop je een iPhone 14 met abonnement, dan betaal je dit bedrag in maandelijkse gedeeltes terug.

Voor een losse iPhone 14 Pro leg je minstens 1329 euro neer, maar uiteraard is de iPhone 14 Pro ook met abonnement verkrijgbaar.

Zowel de iPhone 14 als 14 Pro zijn vanaf 16 september verkrijgbaar.

