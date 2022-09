iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: dit zijn de belangrijkste verschillen

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: welke toestel past het beste bij jou? Om daar achter te komen is het belangrijk om te weten wat precies de verschillen zijn. iPhoned zet de belangrijkste features van beide smartphones voor je op een rij!

Vergelijking: iPhone 14 vs iPhone 14 Plus

Er zitten behoorlijk wat verschillen tussen de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro, maar de iPhone 14 en de iPhone 14 Plus lijken eigenlijk best veel op elkaar. Toch zijn er hier en daar een paar belangrijke verschillen te vinden.

Prijs: grotere iPhone is duurder

Het eerste belangrijke verschil is de prijs. De iPhone 14 koop je voor € 1019,- en voor de iPhone 14 Plus moet je € 1169,- neertellen. Het verschil van € 150 is behoorlijk, maar je moet zelf even kijken of de voordelen van de iPhone 14 Plus het bedrag waard zijn.

Afmetingen en gewicht

De iPhone 14 meet 146,7 x 71,5 mm en de iPhone Plus is 160,8 x 78,1 mm. De toestellen zijn beide 7,8 mm dik. De iPhone 14 (172 gram) is lichter dan de iPhone 14 Plus (203 gram). De iPhone 14 Plus mag dan wel een tikkeltje zwaarder zijn, maar je krijgt er dus wel een grotere iPhone voor terug.

Schermgrootte: groot en groter

De iPhone 14 heeft een scherm van 6,1 inch, het scherm van de iPhone 14 Plus is 6,7 inch. Hoewel de schermgroottes van beide iPhones verschillen, zijn deze displays verder wel behoorlijk identiek. De iPhone 14 heeft een resolutie van 2532 x 1170 pixels bij 460 ppi (aantal pixels per inch). De resolutie van de iPhone 14 Plus bedraagt 2778 x 1284 pixels bij 458 ppi.

Accuduur: 6 uur verschil

Vanwege de grotere afmetingen past er in de iPhone 14 Plus ook een grotere accu. Hoewel een groter scherm meer energie verbruikt, is de accuduur van de iPhone 14 Plus toch een stuk beter.

De iPhone 14 heeft een accu met een capaciteit van 3279 mAh, wat goed is voor een accuduur van zo’n 20 uur (video’s afspelen). De accu van de iPhone 14 Plus heeft een capaciteit van 4325 mAh en houdt het hiermee zo’n 26 uur vol. Dat betekent dat je wel 3 tot 4 films meer (of 6 afleveringen van The Lord of the Rings: The Rings of Power) kunt bekijken met één acculading op je iPhone 14 Plus: een behoorlijk verschil!

Overeenkomsten: iPhone 14 vs iPhone 14 Plus

Naast de paar verschillen zijn er natuurlijk ontzettend veel overeenkomsten. Eigenlijk is er afgezien van de prijs, de afmetingen, het scherm en de accu geen verschil tussen beide toestellen.

Wil je voor de iPhone 14 Plus gaan? Tof! Maar overweeg dan ook even of je dan niet liever niet een iPhone 14 Pro wilt kopen. Voor 160 euro meer heb je een toestel met veel meer nieuwe features.

