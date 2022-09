iPhone 14 vs iPhone 13: de overstap waard?

Je moet goed zoeken om de verschillen tussen de iPhone 14 en iPhone 13 te zien. Met een vergrootglas erbij kun je ze echter wel degelijk vinden. Laat ons je helpen in deze iPhone 14 vs iPhone 13 vergelijking.

Design: Als twee druppels water

Te beginnen met het ontwerp. Qua design is de iPhone 14 geen spat veranderd. Het toestel heeft nog steeds een 6,1-inch scherm, aluminium behuizing en glazen achterkant. Wel zijn de hoeken van het nieuwe model iets ronder dan die van de iPhone 13, maar het is maar de vraag of je dit überhaupt merkt. Ze zijn nu even rond als die van het camera-eiland, wat er dus nét wat mooier uitziet volgens ons.

iPhone 13 iPhone 14

Ook goed om te weten: de iPhone 14 is ietsjes dikker geworden. Deze toename van 0,15 millimeter is in principe te verwaarlozen, maar mogelijk past het hoesje van je iPhone 13 hierdoor minder goed, of helemaal niet.

Het grootste verschil qua afmetingen zit echter in het feit dat er geen iPhone 14 mini is. De ‘opvolger’ van de iPhone 13 mini is de iPhone 14 Plus, die met een schermformaat van 6,7 inch net zo groot is als de iPhone 14 Pro Max, de beste (en grootste) Apple-telefoon van dit jaar.

Weinig verschil in camera

De iPhone 13 zette destijds een statement door de dubbele camera achterop diagonaal te plaatsen. Dit is bij de iPhone 14 nog steeds zo. Ook qua specificaties ontlopen de iPhone-camera’s elkaar maar nauwelijks.

Beiden hebben een hoofdcamera, ultragroothoekcamera en selfiecamera (allemaal 12 megapixel). Wel is de groothoeklens van het nieuwe model is iets beter, dankzij het grotere diafragma. Hierdoor laat de lens meer licht binnen zodat je ook kiekjes onder slechtere lichtomstandigheden kan maken (en de nachtmodus minder snel geactiveerd hoeft te worden).

iPhone 14 vs iPhone 13 vergelijking camera

Verder heeft de voorste camera van het nieuwe model een betere autofocus, waardoor foto’s minder bewogen ogen. Nieuw op de iPhone 14 is de zogeheten Photonic Engine. Deze kersverse fototechniek zorgt voor beter belichte foto’s, ook bij barre lichtomstandigheden.

Kleuren

De iPhone 14 is minder kleurrijk dan de iPhone 13, al scheelt het niet veel. De nieuwste iPhone is in vijf varianten verkrijgbaar: middernacht (zwart), sterrenlicht (wit), blauw, paars en rood. Het ligt in de lijn der verwachting dat hier op een later moment nog een nieuwe kleur bijkomt: dit gebeurde bij eerdere modellen ook.

Bij de iPhone 13 kun je uit zes kleuren kiezen: paars, blauw, middernacht, sterrenlicht, groen en rood.

iPhone 13-familie iPhone 14-familie

Hardware

Het was jarenlang een vaste traditie: nieuwe iPhone, nieuwe chip. 2022 is daarmee de uitzondering op de regel, want de iPhone 14 heeft dezelfde chip als het vorige model. Beide telefoons worden aangedreven door de A15 Bionic-chip. Alleen de iPhone 14 Pro (Max) beschikt over de nieuwste chip, de A16 Bionic.

Zijn de iPhone 14 en iPhone 13 daardoor net zo krachtig? Nee, niet helemaal. De iPhone 14 heeft namelijk een verbeterde versie van de A15 Bionic. De chip heeft vijf kernen en is daarmee krachtiger dan de processor van de iPhone 13, die vier kernen telt. In feite gaat het om dezelfde chip die ook in de iPhone 13 Pro zit. Het is dan ook maar zeer de vraag of je dit verschil in de praktijk merkt, want tussen de 13 en 13 Pro merkten we een jaar terug ook geen verschil.

Wat je wel gaat merken is het verschil in werkgeheugen. De iPhone 14 wordt met 6GB RAM geleverd, terwijl de iPhone 13 4GB aan boord heeft. Hierdoor is het nieuwste model net even wat soepeler bij het schakelen tussen apps.

(Hopelijk) overbodige functies

Kom je wel eens in de Verenigde Staten of Canada? Dan is het goed om te weten dat de iPhone 14 een satellietverbinding heeft. Je hoopt deze functie nooit te hoeven gebruiken, maar in geval van crisis kun je zo altijd en overal een SOS-noodmelding versturen. Het is nog niet bekend of deze functie ooit ook naar Europa komt.

Nog zo’n iPhone 14-functie die je liever nooit gaat gebruiken: Crashdetectie. Zoals de naam doet vermoeden schakelt deze hulp in als je (mogelijk) een fors auto-ongeluk hebt gehad. Crashdetectie kan 112 bellen en ook noodcontacten inlichten.

Iets betere batterij

Wat heb je aan een uitstekende telefoon die om de haverklap aan de oplader moet? Juist: weinig. Apple zelf is nooit scheutig met het delen van specificaties, maar meldt wel dat de iPhone 14 een betere accuduur heeft dan het vorige model.

De nieuwste Apple-telefoon zou tot 20 uur onafgebroken video’s kunnen afspelen, terwijl de iPhone 13 het 1 uur minder lang volhoudt.

Veel hogere prijs

Tot slot komen we (helaas) bij het grootste verschil tussen de iPhone 13 en iPhone 14. De nieuwe modellen zijn namelijk flink in prijs verhoogd.

Opslag iPhone 13 iPhone 14 128GB 909 euro 1019 euro 256GB 1029 euro 1149 euro 512GB 1259 euro 1409 euro

De iPhone 14 begint bij 1019 euro. Je krijgt dan het instapmodel met 128GB opslag. Voor meer capaciteit betaal je uiteraard een meerprijs. De iPhone 13 had destijds een adviesprijs van 909 euro.

iPhone 14 of iPhone 13 kopen

Wil je de iPhone 14 kopen? Een losse iPhone 14 begint dus bij 1019 euro. Neem je een iPhone 14 met abonnement, dan betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen terug.

De officiële adviesprijs voor een losse iPhone 13 is dus 909 euro, maar inmiddels kun je ‘m voor tientallen euro’s minder vinden. Een jaar na de release is ook de iPhone 13 met abonnement een stuk goedkoper geworden.