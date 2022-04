Deze verbeteringen krijgt de iPhone 14 niet (en dat vinden we erg jammer)

Het lijkt erop dat de iPhone 14 een stuk minder verbeteringen gaat krijgen. Er komt geen nieuwe chip of camera met 48 megapixels in de reguliere iPhone 14. Deze upgrades blijven voorbehouden aan de iPhone 14 Pro-modellen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 krijgt minder verbeteringen

Dat zegt betrouwbare Apple-analist Mark Gurman in zijn meest recente nieuwsbrief. Apple zou van plan zijn de specificaties van de iPhone 14 Pro-modellen en de reguliere iPhone 14 verder uit elkaar te trekken. Dt zorgt ervoor dat de nieuwe 48-megapixelcamera alleen terug te vinden is op de iPhone 14 Pro-modellen. De reguliere iPhone 14 heeft geen grote verbeteringen voor de camera en krijgt wederom een 12-megapixelcamera, net als de iPhone 13.

Ook krijgen de iPhone 14 en de iPhone 14 Max volgens hem dezelfde A15-chip die ook in de iPhone 13 te vinden is. Misschien dat Apple de chip iets aanpast, maar dat is nog niet zeker volgens de Apple-kenner. De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max krijgen wel een nieuwe chip, de A16. Volgens Gurman zouden onder andere de wereldwijde chiptekorten ervoor hebben gezorgd dat Apple deze beslissing heeft genomen.

Verder gaat Gurman nog in op de design-verbeteringen van de iPhone 14. Het design van het toestel gaat veel lijken op de iPhone 12 en iPhone 13. Volgens de Apple-analist zien de Pro-modellen wel wat verbeteringen, waaronder een nieuwe notch. Deze notch bestaat uit een pilvormig gat voor Face ID en een klein rondje voor de selfiecamera.

Lees meer: iPhone 14 krijgt grotere camerabult

Gurman liet ook nog iets los over de satellietverbinding die mogelijk in de iPhone 14-modellen gaat komen. Hiermee kun je ook zonder mobiel bereik berichten sturen. Oorspronkelijk had Apple de feature in de planning voor de iPhone 13, maar tijdens het Apple-event van de iPhone 13 werd er echter niets over gezegd. Volgens Gurman gaat de iPhone 14 deze optie nu wel krijgen.

Kijk jij al uit naar de iPhone 14? Of ga je strak voor de iPhone 14 Pro die meer verbeteringen krijgt? Wil je meer weten en op de hoogte blijven van al het nieuws over de iPhone 14? Houd dan deze website goed in de gaten, meld je aan voor onze nieuwsbrief en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!