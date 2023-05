Onderzoek bewijst: iPhone 14 is een grote teleurstelling

Uit een onderzoek blijkt dat de iPhone 14 de slechtst beoordeelde iPhone is in vijf jaar. Waarom is de iPhone 14 zo’n teleurstelling? En welke iPhone is dan wél populair?

iPhone 14 blijkt een grote teleurstelling

In een nieuw onderzoek is naar voren gekomen dat de iPhone 14 als een grote teleurstelling wordt ervaren onder iPhone-gebruikers. In deze studie is de data van meer dan 600.000 reviews op Google meegenomen. Dit zijn reviews van de iPhone 4 tot en met de iPhone 14-reeks. Uit het onderzoek is gebleken dat de iPhone 14 de slechtst beoordeelde smartphone is in jaren.

Waar de iPhone 13 bij 80 procent van de reviews nog werd beoordeeld met vijf sterren, is dit bij de iPhone 14 nog maar 72 procent. De laatste keer dat een iPhone op Google zo weinig recensies had met vijf sterren was in 2017. Toen werd de iPhone 8 in 71 procent van de gevallen met vijf sterren beoordeeld. Waarom wordt de iPhone 14 als zo’n teleurstelling ervaren onder iPhone-gebruikers?

Weinig nieuwe functies bij de iPhone 14

Volgens de onderzoekers komt de slechte beoordeling van de iPhone 14 vooral door het gebrek aan nieuwe functies bij de telefoon. De iPhone 13 en de iPhone 14 verschillen op papier maar weinig van elkaar, zo heeft Apple opnieuw voor de A15 Bionic-chip gekozen en is er ook qua design weinig veranderd. Er werd meer van de iPhone 14 verwacht, waardoor de telefoon nu als een teleurstelling wordt gezien.

Dat de iPhone-gebruikers meer innovatie hadden verwacht is terug te zien in de beoordeling van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Deze telefoons werden namelijk wél goed beoordeeld. Bij de iPhone 14 Pro geeft 76 procent van de reviews vijf sterren en bij de iPhone 14 Pro Max is dat zelfs 80 procent. Met het Dynamic Island en de verbeterde camera hebben deze iPhones ook daadwerkelijk meer nieuwe functies.

iPhone 13 Pro Max is beste iPhone volgens reviewers

In het onderzoek zijn dus alle iPhones sinds de iPhone 4 meegenomen, waardoor we ook een idee krijgen wat volgens reviewers de beste iPhone ooit is. Maar liefst 86 procent van de reviews beoordeelde de iPhone 13 Pro Max met vijf sterren, waardoor dat de best beoordeelde iPhone is op Google. Op de tweede plek staan de iPhone 11 Pro Max en de iPhone 13 Pro.

De iPhone 5C was volgens dit onderzoek de grootste teleurstelling in de afgelopen 12 jaar. Slechts 64 procent van de reviewers gaf de telefoon vijf sterren. De iPhone 5S en de iPhone 5 volgen op de tweede plek met 65 procent. De iPhone 14 is dus toch niet zo’n grote teleurstelling in vergelijking met de iPhone 5C en de iPhone 5S. Bekijk het complete overzicht hieronder:

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? Van de iPhone 14-reeks zijn de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max dus de telefoons met de beste reviews. Het grote verschil tussen deze iPhones is het formaat, want de iPhone 14 Pro Max is een slag groter. Check de beste prijzen voor beide toestellen in onze prijsvergelijker:

