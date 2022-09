Alle iPhone 14-specificaties nu al gelekt: bekijk ze hier

Aanstaande woensdag vindt het jaarlijkse iPhone-event plaats in Cupertino, en een document op Weibo verklapt nu al de specificaties van de iPhone 14. Bekijk ze hieronder.

iPhone 14: alle specificaties op een rij

De specificaties in de afbeelding bevestigen eerdere geruchten, zoals de 48-megapixelcamera van de iPhone 14 Pro en het verdwijnen van het mini-model. In plaats daarvan brengt Apple een 6,7-inch iPhone 14 Plus uit.

De afbeelding verscheen op het Chinese sociale mediaplatform Weibo, waar vaker accurate geruchten over toekomstige Apple-apparaten opduiken. Onduidelijk is waar de poster het plaatje vandaan heeft en hoeveel waarde we aan de foto moeten hechten. Wel is het op basis van de laatste geruchten aannemelijk dat (bijna) alle informatie klopt, dus het is leuk om de specificaties op een rij te zien. Hieronder nog even in het Nederlands.

Modellen iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 14 Plus Scherm 6,7 inch 6,1 inch 6,1 inch 6,7 inch Resolutie 2778 x 1284 pixels 2532 x 1170 pixels 2532 x 1170 pixels 2778 x 1284 pixels Helderheid 1200 nits 1200 nits 1000 nits 1000 nits Camera 48 MP 48 MP 12 MP 12 MP Gewicht 255 gram 215 gram 173 gram 245 gram Accu 4323 mAh 3200 mAh 3279 mAh 4325 mAh Minimale opslag 256 GB 256 GB 128 GB 128 GB Maximale opslag 1 TB 1 TB 512 GB 512 GB Processor A16 A16 A15 A15 RAM 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB Mobiel internet 5G 5G 5G 5G

iPhone 14 specs

Te zien is dat alleen de iPhone 14 Pro-modellen een 48-megapixelcamera en A16 Bionic-chip krijgen. De goedkopere iPhone 14 (Max) blijft steken op een 12 MP-camera en A15 Bionic-chip. Wel krijgen de standaard-iPhones een sneller werkgeheugen: 6GB RAM in plaats van 4GB.

Verder weten we nog meer dan in deze specificaties staat. De iPhone 14 Pro (Max) krijgt bijvoorbeeld een nieuw ProMotion-scherm, dat zeer langzaam kan verversen: vanaf 1Hz. Dit maakt always-on mogelijk, waarbij de iPhone ook in de sluimerstand informatie laat zien, zoals de tijd en widgets.

De prijzen zijn nog niet bekend. De betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft wel gezegd dat de iPhone-prijzen dit jaar met vijftien procent stijgen. Waarschijnlijk worden de Pro-modellen duurder. Nu betaal je 1159 euro voor de iPhone 13 Pro, maar bij zijn opvolger wordt dat mogelijk meer. Het goedkoopste model (6,1-inch de iPhone 14) kost vermoedelijk 909 euro, net zoals de 6,1-inch iPhone 13.

Aanstaande woensdag weten we al meer, want vanaf 19:00 uur (Nederlandse tijd) onthult Appel de iPhone 14, Apple Watch Series 8 en meer. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de onthullingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: