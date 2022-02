‘Gaatjes in scherm iPhone 14 Pro worden stuk groter dan we dachten’

De iPhone 14 Pro krijgt – als we de geruchten mogen geloven – geen notch meer, maar twee gaatjes in het scherm. Een gelekte schematische tekening toont deze behoorlijk forse gaatjes.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gaatjes in scherm iPhone 14 Pro bijna net zo groot als notch

Meerdere bronnen bevestigen dat de notch op de iPhone 14 Pro verdwijnt. Schermgaatjes komen hiervoor in de plaats. Deze lijken echter een stuk groter te worden dan we voorheen dachten. Dat blijkt uit een vermeende schematische tekening, die onlangs op het Chinese Weibo verscheen. Bekende lekker Jon Prosser deelde de afbeelding.

De schematische tekening toont de iPhone 14 Pro vanaf de voorkant, met de schermgaatjes uitgelijnd. Op onderstaande afbeelding is het ‘oude’ gelekte ontwerp over de tekening heen gelegd. De gaatjes in het scherm van de iPhone 14 Pro zijn – zoals je kan zien – een stuk groter dan we op basis van de vorige geruchten dachten.

Als de schematische tekening echt is, nemen de schermgaatjes bijna net zoveel ruimte in als de notch van de iPhone 13 Pro. Natuurlijk is het visueel gezien een flink verschil, maar veel Android-concurrenten hebben kleinere schermgaatjes. Waarschijnlijk komt het formaat van de iPhone 14 Pro-gaatjes door Apples Face ID-sensoren, die veel ruimte nodig hebben.

Meer over de iPhone 14

We moeten nog ongeveer een half jaar wachten op de iPhone 14-serie. In Apple-land is dat niet heel lang; we weten dan ook al een aantal dingen over de nieuwe iPhones. Er komen vier verschillende iPhone 14-modellen. De iPhone 14 en iPhone 14 Pro krijgen waarschijnlijk een 6,1 inch-scherm. De iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max beschikken over een 6,7 inch-display. Fans van mini-iPhones hebben met iPhone 14 helaas pech; de iPhone 13 mini was Apples laatste mini-iPhone.

De iPhone 14 (Pro) krijgt naar verwachting heel wat nieuwe functies. Zo krijgt het toestel volgens de geruchten een 48 megapixel-camera en een behuizing van titanium. Ook wordt de accuduur van de toestellen naar verluidt langer dan ooit. De reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Max behouden echter nog wel de notch. Wil jij een iPhone met gaatjes in het scherm, zoals je in dit artikel gelezen hebt? Kies dan voor een Pro-model.

Lees ook: Om deze 5 redenen kun je beter wachten op de iPhone 14

Wil je op de hoogte blijven van de laatste iPhone-geruchten? Download dan de iPhoned-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Meer Apple-nieuws: