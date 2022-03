‘iPhone 14: Gelekte renders van design tonen géén notch’

Apple heeft net een nieuwe iPhone aangekondigd of er verschijnen al weer nieuwe renders van de iPhone 14. Ben je benieuwd wat ze laten zien? Lees dan dit artikel!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CAD-renders van de iPhone 14-lijn gelekt

We hebben de afgelopen tijd al veel informatie over de nieuwe iPhone 14 ontvangen. Het nieuwe vlaggenschip verwachten we in het najaar van 2022, maar nu krijgen we steeds een beter beeld van hoe deze er uit ziet. 91mobiles claimt exclusieve renders in handen te hebben. Deze laten, in plaats van de notch in de iPhone 13, één aanpassing zien.

De gelekte renders zijn volgens de bron bedoelt voor ontwikkelaars van hoesjes. Deze kunnen met deze 3D-modellen eenvoudig een mooi design in elkaar zetten. Ze hebben namelijk alle afmetingen op een rij op hun computer. Eerder gingen er al de geruchten dat de gaatjes in het scherm van de iPhone 14 Pro een stuk groter worden.

De grote verandering bij Apple’s nieuwe vlaggenschip

De grootste verandering is dat de inkeping voor de selfiecamera aan de voorkant van de iPhone 14 weg is. We zien in plaats daarvan uitsnede van een gaatje en een pil-vorm. Boven de notch in de iPhone 13-lijn zat ook veel loze ruimte. De luidspreker verwachten we aan de hand van deze renders op dezelfde plek als de voorgangers.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook zien we nog steeds een slot voor de simkaart. Er gingen geruchten dat de iPhone 14 een heftig herontwerp kreeg, maar het lijkt er steeds meer op dat Apple tevreden is met het huidige moderne design. Wij dachten al eerder te weten dat de iPhone 14 deze uitsnede ging krijgen.

Wij verwachten de nieuwe iPhone 14 in de herfst van dit jaar. Tot die tijd houden wij alle trends, geruchten en renders bij. Wil je dit ook volgen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download onze app.