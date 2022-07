iPhone 14 releasedatum gelekt – dit moet je weten

Dat de iPhone 14 in september gepresenteerd wordt, is zo goed als zeker. Maar nu horen we van een Apple-leaker voor het eerst een concrete releasedatum voor de iPhone 14. Dit moet je weten.

iPhone 14 in de tweede week van september

De iPhone 14 belooft weer een echte knaller te worden. Na de ietwat kleine iPhone 13-update afgelopen jaar, krijgt de iPhone 14 weer een heleboel bijzondere functies. Wat dacht je bijvoorbeeld van een camera met maar liefst 48 megapixels, inclusief speciale mogelijkheden zoals astrofotografie. Daarnaast lijken we voor de Pro-modellen ook afscheid te mogen nemen van de notch – daarvoor in de plaats komen twee gaatjes in het scherm. Dat er geen iPhone 14 mini gaat komen, maakt een nieuwe iPhone 14 Max weer goed.

Zoals je ziet is er al heel wat bekend over de iPhone 14. Alle details lees je op onze iPhone 14-pagina. Maar nu horen via de Apple-lekker iHacktu ileaks voor het eerst een concrete datum voor de officiële lancering.

iPhone 14 wordt op 13 september gepresenteerd

Het is een beetje een open deur, maar volgens iHacktu is 13 september de dag van de iPhone 14-presentatie. Dat komt overeen met de meeste releases van de afgelopen jaren: meestal kiest Apple de tweede dinsdag van september. Alleen in 2020 verscheen de iPhone een maandje later door allerlei coronaperikelen.

I'm thinking of stopping tweeting after the presentation of the iPhone 14 on September 13 2022 3/3 — iHacktu ileaks  (@ihacktu) June 22, 2022

Wil je alvast alle data in je agenda markeren? Op 13 september zal er ‘s avonds om 19 uur een Apple-event plaatsvinden waar de iPhone gepresenteerd wordt. De vrijdag erna, 16 september, kun je de iPhone 14 dan waarschijnlijk gaan pre-orderen. En nog een week later, op 23 september, wordt die dan officieel uitgeleverd en is verkrijgbaar in de winkels. Althans, zo ging het altijd de afgelopen jaren. Dit jaar zou het ook kunnen dat er door de aanhoudende chiptekorten een paar iPhone-modellen later verschijnen. We houden je uiteraard op de hoogte.

Wat kun je nog meer verwachten?

Als de iPhone 14 op 13 september gepresenteerd wordt, geeft dat ook hints voor de overige producten en software-releases. De Apple Watch Series 8 zal op dezelfde dag gepresenteerd worden. Daarnaast maken we ook nog kans op een nieuwe iPad 2022 en de AirPods Pro 2. iOS 16 zal naar verwachting net geen week later, op 19 september uitkomen. Wil je op de hoogte blijven? Alles weten over de iPhone 14? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Nu.