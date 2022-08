Goed nieuws: de iPhone 14 komt een week eerder dan verwacht

De lancering van de volgende generatie iPhones is dichtbij. Eerder werd aangenomen dat de iPhone 14 (Pro) op dinsdag 13 september zou worden onthuld en dat de officiële release volgt op vrijdag 23 september. Maar het wordt vermoedelijk nog eerder!

iPhone 14 release

De release van een nieuwe iPhone-generatie verloopt al jaren volgens een vast stramien. Meestal vindt de aankondiging plaats in de tweede week van september, op een maandag of dinsdag. De vrijdag erop zijn de gloednieuwe toestellen te pre-orderen en een week later – ook op een vrijdag – liggen de toestellen in de winkels.

Lang gingen er geluiden dat de iPhone 14-serie op dinsdag 13 september wordt gepresenteerd. De twee betrouwbaarste Apple-insiders van het moment – Mark Gurman en Ming-Chi Kuo – denken daar echter anders over. Zij hebben informatie dat de nieuwe iPhones al op woensdag 7 september worden onthuld.

Dat heeft ook gevolgen voor de releasedatum. Houdt Apple opnieuw vast aan de traditie, dan kun je de iPhone 14 (Pro) al op vrijdag 9 september bestellen. Ben je er op tijd bij (waarschijnlijk begint de pre-order om 14:00 uur), dan heb je de iPhone 14 (Pro) al op vrijdag 16 september in huis. Dit is ook het moment waarop de fonkelnieuwe toestellen in de winkels liggen.

Vier nieuwe toestellen

Opnieuw is de iPhone-serie er in vier varianten. Allereerst zijn er twee standaardmodellen: de 6,1-inch iPhone 14 en 6,7-inch iPhone 14 Max. Ook brengt Apple twee geavanceerdere versies uit: de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Vooral de Pro-iPhones worden interessant. Die voorziet Apple onder meer van een 48 megapixelcamera, Always On-display en een nieuw ontwerp. De standaardmodellen wijken waarschijnlijk weinig af van de iPhone 13 van vorig jaar. Waarschijnlijk verbetert Apple de groothoek- en ultragroothoeklens, maar veel spannender dan dat wordt het niet.

