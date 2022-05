Kuo: ‘iPhone 14 komt op tijd, ondanks verhinderde productie’

Afgelopen week hoorden we dat Apples iPhone 14-productie in zwaar weer verkeert vanwege de aanhoudende lockdowns in China. Bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo maakt zich niet druk.

Levering van iPhone 14 niet vertraagd

China heeft het coronavirus nog altijd niet onder controle. Daarom hanteert het land op verschillende plekken zware lockdowns, waardoor miljoenen mensen binnen moeten blijven. Dit zorgt ervoor dat fabrieken stil komen te liggen. Allerlei iPhone 14-onderdelen komen uit zulke fabrieken. Eerder deze week hoorden we dan ook onheilspellende berichten over de levering van met name de iPhone 14 Max. In het ergste geval zou Apple het toestel later leveren dan gepland.

Volgens bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo valt het allemaal mee. “Mijn laatste kanaalcontroles suggereren dat Apple het verzendplan voor de iPhone 14-modellen niet heeft gewijzigd sinds het begin van de lockdown in Shanghai”, aldus de analist. “De productie van de nieuwe iPhone 14 Max (het niet-Pro-model) loopt achter, maar is momenteel nog steeds onder controle. Leveranciers maken overuren om de vertragingen in te halen.”

De lockdowns in China zijn naar verwachting nog lang niet achter de rug. Dat betekent dat de vertragingen nog altijd kunnen oplopen en we de iPhone 14 Max (en misschien ook andere iPhone 14-modellen) evengoed pas later gaan zien dan gehoopt. De woorden van Kuo zijn echter hoopgevend.

Meer over de nieuwe Max-smartphone van Apple

De iPhone 14 Max vervangt naar verluidt de iPhone 13 mini. Er komt volgens de geruchten ook geen nieuwe mini-iPhone meer. Weinig mensen kochten de iPhone 12 mini en 13 mini, dus daarom trekt Apple de stekker eruit. De nieuwe iPhone 14 Max wordt net zo groot als de huidige iPhone 13 Pro Max. Dat betekent dat het toestel een 6,7 inch-scherm krijgt.

Volgens meerdere geruchten behoudt de iPhone 14 Max de A15-chip van de iPhone 13-serie. Deze chip is enorm krachtig, maar toch voelt het als een vreemde zet van Apple. Nooit eerder bracht de fabrikant een gloednieuwe iPhone uit met een verouderde chip.

