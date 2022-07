Problemen met iPhone 14-productie: is er reden tot paniek?

Over ongeveer twee maanden zal Apple de iPhone 14 onthullen, maar ondanks problemen met de productie en onderdelen zegt Ming-Chi Kuo dat er niets uitgesteld hoeft te worden. Dit is er aan de hand.

Leveringsproblemen iPhone 14

In een tweet legt Kuo uit dat hij onlangs heeft vernomen dat sommige leveranciers van schermen en geheugenchips voor de iPhone 14 ‘leveringsproblemen’ hebben. Toch verwacht hij dat dit slechts een beperkte invloed gaat hebben op de massaproductie. De gelekte releasedatum zal dus nog steeds kloppen.

Wat de geheugenchips van het type LPDDR5 betreft, zegt Kuo dat Samsung in het derde kwartaal van 2022 ‘bijna de enige leverancier’ is. Het bedrijf is echter goed in staat om de productie op te voeren om aan de vraag naar onderdelen te voldoen. Twee andere Apple geheugenleveranciers, Micron en SK Hynix, zullen waarschijnlijk pas in het vierde kwartaal van 2022 geheugenchips gaan leveren. Dit heeft ermee te maken dat de certificering bij Micron later begon en SK Hynix problemen met de kwaliteitscontrole had.

I have learned that recently some iPhone 14 panel and memory suppliers have experienced supply issues, but it should have a limited impact on the coming mass production of the iPhone 14 because other suppliers can fill the supply gap. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 19, 2022

Beeldschermen voor de iPhone 14-productie

Wat de oled-panelen betreft, meent Kuo dat LG Display problemen heeft met ‘het uiterlijk’. Of hij de beeldkwaliteit of écht ‘het uiterlijk’ bedoelt, blijft onduidelijk. Van de toeleveranciers Samsung en BOE wordt verwacht dat ze dit gat grotendeels dichten, terwijl LG het probleem verhelpt. Een taak die volgens Kuo niet lang zal duren. BOE werd pas onlangs toegevoegd aan Apple’s toeleveringsketen van panelen. In juli kreeg het bedrijf groen licht om oled-panelen te produceren voor de komende iPhone 14.

Eerder in juli sprak Kuo berichten tegen dat TSMC de orders voor iPhone 14-chips met 10 procent had teruggeschroefd. Opnieuw gelooft hij dat Apple op schema ligt om de verwachtingen rondom de release van de iPhone 14 waar te maken.

Meer over de iPhone 14

Als de geruchtenmolens gelijk hebben, heeft Apple een aantal interessante upgrades in petto voor de volgende generatie iPhone. Een deel van de geavanceerdere functies zal daarbij waarschijnlijk exclusief voor de iPhone 14 Pro blijven.

Deze bestaan waarschijnlijk uit een A16-processor, een always-on beeldscherm, en een cirkelvormige en pilvormige uitsnede voor de frontcamera en Face ID (in plaats van de huidige notch).

Meer weten over de iPhone 14?