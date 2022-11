LG helpt met iPhone 14-productie: telefoons toch op tijd voor kerst?

LG gaat Apple helpen met de iPhone 14-productie. Wat betekent dat voor de iPhone-levertijden zo vlak voor de feestdagen? iPhoned legt het uit.

Lange levertijd iPhone 14 Pro (Max)

Door coronabesmettingen in het Chinese Zhengzhou, een metropool met ruim 10 miljoen inwoners, loopt de levertijd van de iPhone 14 Pro (Max) snel op. De belangrijkste iPhone-fabriek staat namelijk in deze enorme stad, waar de Chinese overheid opnieuw een lockdown heeft afgekondigd.

Door de lockdown wordt er (veel) minder geproduceerd in de iPhone-fabriek. Volgens Apple heeft dit gevolgen voor de levertijd van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. En dat komt niet goed uit met de feestdagen voor de deur: er is meer vraag rond deze tijd van het jaar, maar de iPhone 14-productie ligt juist veel lager.

LG neemt deel iPhone 14-productie over

LG heeft nu bekend gemaakt Apple te helpen met het bevoorraden van OLED-schermen voor de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro Max. Het bedrijf sluit zich hierdoor aan bij Samsung, dat tot nu toe het enige bedrijf was dat de schermen aan Apple leverde. Hoe de twee bedrijven de schermlevering bij de iPhone 14-productie verdelen is nog onduidelijk.

Wel duidelijk is dat de levertijd waarschijnlijk niet veel verder zal oplopen door de verhoogde productie. De levertijd van een iPhone 14 Pro (Max) ligt nu in ieder geval nog op ongeveer drie weken. Zo heb je de iPhone 14 Pro (Max) misschien tóch op tijd binnen voor de feestdagen.

Lagere iPhone 14 Pro (Max) prijzen?

Voor Apple is het natuurlijk gunstig dat LG helpt bij iPhone 14-productie. Op de eerste plaats is er nu minder risico op het stilleggen van het productieproces, dat een mogelijk scenario blijft door de coronabesmettingen in het Chinese Zhengzhou. LG kan een (groter) deel van de productie dan overnemen, waardoor de productie wordt versneld.

Het versterkt bovendien de positie van Apple, dat nu kan onderhandelen met Samsung én LG over de laagste productieprijs. Dit kan als gevolg hebben dat de productiekosten voor een iPhone lager worden, wat (hopelijk) leidt tot een lagere prijs van de iPhone 14 Pro (Max). Of dit echt zo gaat zijn blijft nog even afwachten.

Wil je de iPhone 14 Pro of de iPhone 14 Pro Max kopen? De beste prijzen voor de iPhone 14 Pro (Max) check je in onze prijsvergelijker:

