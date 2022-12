Einde aan chaos in iPhone-fabriek China: productie snel hervat

Na een aantal chaotische maanden wordt in de grootste iPhone-fabriek ter wereld de productie weer hervat. Maar wat betekent dit voor de levertijden van de iPhone 14?

Chaos in grote iPhone-fabriek Zhengzhou

Foxconn, ‘s werelds grootste iPhone-fabrikant in de Chinese stad Zhengzhou, was de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws. De fabriek had geruime tijd last van de extreem strenge coronamaatregelen in China en de fabriek moest zelfs helemaal op slot. Apple waarschuwde toen al voor langere iPhone 14 Pro-levertijden.

Deze lockdown leidde tot slechte leefomstandigheden bij de medewerkers van de Foxconn-fabriek. Dit in combinatie met het niet uitkeren van een beloofde bonus zorgde voor rellen onder de werknemers van de Apple-fabrikant. De situatie ging dus van kwaad tot erger in de belangrijkste iPhone-fabriek ter wereld.

iPhone-fabriek hervat productie: is de rust hersteld?

Eind november werd de lockdown opgeheven in de enorme Chinese stad, waardoor inwoners weer vrij konden bewegen. Veel Foxconn-medewerkers zijn echter vertrokken, waardoor de fabriek nu nieuwe medewerkers aan het werven is. Hiermee wordt de productie in de iPhone-fabriek hopelijk snel hervat.

Het lijkt er in ieder geval op dat de rust is wedergekeerd in de fabriek. Foxconn heeft aangegeven de beloofde bonussen wél uit te betalen aan de medewerkers en de productie wordt niet meer belemmerd door de coronamaatregelen.

De fabrikant heeft aangegeven de productie waarschijnlijk eind december of begin januari volledig te hervatten. Maar wat betekent dit voor de iPhone 14 Pro-levertijden?

iPhone 14 Pro-levertijden opgelopen tot drie weken

Je raadt het al: deze levertijden zijn inmiddels sterk opgelopen. De laatste rapporten vertellen ons dat de productie in november ongeveer een derde lager lag dan gepland. Deze sterk verlaagde productie leidt naar alle waarschijnlijkheid tot een tekort van 6 miljoen iPhone 14 Pro (Max)-toestellen.

Het duurt dus nog wel even voordat deze tekorten helemaal weggewerkt zijn, zelfs nu in de iPhone-fabriek de productie weer wordt hervat. Als je vandaag een iPhone 14 Pro bestelt bij Apple, heb je de smartphone pas 29 december in huis. Foxconn probeert deze achterstanden begin 2023 weggewerkt te hebben.

iPhone 14 kopen? De iPhone 14 (Plus) is nog te krijgen

Wil je toch een iPhone 14 voor de feestdagen in huis halen? De iPhone 14 en de iPhone 14 Plus zijn wél nog te krijgen en worden ruim op tijd geleverd voor Kerstmis. Check de beste prijzen in onze prijsvergelijker:

