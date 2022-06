iPhone 14-productie begint snel – Foxconn neemt nieuwe mensen aan

De grootste iPhone-fabrikant, Foxconn, neemt nieuwe werknemers aan. Het bedrijf biedt deze zelfs bonussen. Is dit het teken dat de iPhone 14 snel komt? Lees in dit artikel meer over de iPhone 14-productie van Foxconn.

iPhone 14-productie begint bij Foxconn

De fabriek Foxconn in Zhengzhou, China is begonnen met het aannemen van nieuwe medewerkers. Daarnaast verhogen ze de bonussen tot wel 1279 euro (9000 yuan). Het enige wat de werknemers dan moeten doen, is minstens vier maanden in dienst blijven.

De Foxconn-fabriek is geen onbekende en de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Ze zijn verantwoordelijk voor de productie van iPhones en dus verwachten we nu ook dat Foxconn de iPhone 14-productie aan het voorbereiden is.

Foxconn heeft iPhone-productie niet altijd op orde

De iPhone 14-productie bij Foxconn gaat niet van een leien dakje. Vorige maand ging het nieuws rond dat de leverdatum van de iPhone 14 in gevaar kwam door een COVID-19 lockdown in het gebied rondom de Chinese fabriek. Een kleine kink in de kabel lijkt dus meteen funest voor de release date van de iPhone 14. De Foxconn-fabriek produceert namelijk 80 procent van alle iPhones ter wereld. Daarnaast zijn er nog fabrieken in India en Brazilië.

Eerder bemerkten we al dat er mogelijk een iPhone 13-tekort aan zit te komen vanwege dezelfde reden. Apple zou zelfs in gesprek zijn met de premier van Vietnam om (een deel van) de productieketen naar dat land te verplaatsen.

De iPhone 14-productie gaat niet soepel

Nu verschillende bronnen melden dat de productie van iPhone 14 op gang komt, hopen we de komende tijd ook steeds meer informatie te kunnen ontvangen over dit aankomende vlaggenschip. Eerder deze week hoorden we al dat de onderdelen van de iPhone 14 onderweg zijn.

Het lijkt erop dat Apple weer vier iPhone’s op de markt gaat brengen dit najaar. Helaas zien we de mini-versie afvallen. In de plaats daarvan gaan we een iPhone 14 Max krijgen. Deze heeft net als het grootste Pro-model een scherm van 6,7 inch, maar heeft niet alle technische snufjes. Het ontwerp blijft grotendeels hetzelfde, op één ding na. In plaats van een notch (inkeping) heeft de iPhone 14 Pro (Max) het zogenoemde punch-hole design.

Ook de processor lijkt volgens alle geruchten hetzelfde als die in de iPhone 13 te blijven (A15-chip). Wel hebben we goede hoop op verbeteringen van de camera’s en het scherm. Laatstgenoemde zou een always-on-modus krijgen. De iPhone 14 gaat bij de lancering vanwege externe factoren (lockdowns en inflatie) hoogstwaarschijnlijk de duurste iPhone ooit worden.

Wil je alle ontwikkelingen rondom de iPhone 14 blijven volgen? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.