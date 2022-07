iPhone 14-camera heeft ‘kwaliteitsproblemen’: wat zijn de gevolgen?

Apple heeft last van kwaliteitsproblemen bij de iPhone 14-camera, waarbij sommige lezen barsten door een coating. Dit meldt de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo.

iPhone 14: problemen met achterste camera

Kuo meldt het nieuws op zijn Twitter-kanaal. Sommige lenzen zouden dus scheuren als gevolg van een coating. Door het probleem is Apple voor de levering van iPhone 14-lenzen snel overgeschakeld naar een andere leverancier.

Voorheen was dat Genius, maar nu wordt de bestelling van ongeveer 10 miljoen lenzen geleverd door Largan. Dit is een ander Taiwanees bedrijf dat cameralenzen voor smartphones produceert. Door de bestelling snel over te dragen, hoopt Apple een aanzienlijke vertraging in de productie van de iPhone 14 te voorkomen.

Het verwachte nieuwe design van de iPhone 14 Pro

Vorige week meldde diezelfde Kuo nog dat sommige leveranciers van schermen en geheugenchips voor de iPhone 14 leveringsproblemen hebben. Toch verwacht hij – net zoals nu bij de cameralenzen – dat de problemen slechts een beperkte invloed hebben op de massaproductie.

Releasedatum iPhone 14

Ondanks de problemen lijkt de ontwikkeling van de iPhone 14-serie dus nog steeds op schema te liggen. De massaproductie van de iPhones zal in augustus van start gaan; de aankondiging en release volgen in september. Meer hierover lees je in het artikel over de iPhone 14 release date.

De iPhone 14-serie bestaat uit vier modellen. Allereerst verschijnen er een 6,1-inch en 6,7-inch iPhone 14 en iPhone 14 Max. Interessanter zijn dit jaar de Pro-iPhones, die Apple naar verluidt voorziet van een 48-megapixelcamera. Ook krijgen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max vermoedelijk een Always-on scherm.