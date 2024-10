iPhone 14 Pro vs iPhone 16 Pro: is de camera het overstappen waard?

Heb jij nog een iPhone 14 Pro? En ben je benieuwd of de camera van de iPhone 16 Pro de overstap vanaf de iPhone 14 Pro waard is? Wij zetten de belangrijkste verschillen voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Pro vs iPhone 16 Pro

Apple heeft de iPhone 16 Pro uitgebracht, die zoals verwacht een verbeterde camera heeft. De ultragroothoekcamera maakt scherpere foto’s, zeker bij weinig licht. Het maken van foto’s en video’s gaat bovendien gemakkelijker met de compleet nieuwe cameraregelaar. Hoeveel beter is de camera van de iPhone 14 Pro in vergelijking met die van de iPhone 16 Pro? Dit zijn de grootste verschillen!

1. Verbeterde ultragroothoekcamera

Bij de iPhone 16 Pro heeft Apple de ultragroothoekcamera sterk verbeterd. Waar de iPhone 14 Pro (en de iPhone 15 Pro) nog een 12-megapixel ultragroothoekcamera heeft, is dat bij de iPhone 16 Pro 48 megapixel. Dat betekent dat je met de nieuwste iPhone veel scherpere macrofoto’s kunt maken. Deze modus is vooral geschikt als je foto’s van dichtbij maakt, er wordt dan veel meer detail vastgelegd.

Bij de hoofdcamera (de groothoekcamera) zien we geen verschillen, beide iPhones beschikken over een 48-megapixelcamera. De iPhone 14 Pro is de eerste iPhone met deze camera en Apple heeft deze sindsdien weinig aangepast. Toch zie je verschil in de fotokwaliteit, want de iPhone 16 Pro maakt standaard foto’s met 24 megapixel. Bij de iPhone 14 Pro is dat ‘slechts’ 12 megapixel, waardoor de beeldkwaliteit hoger is bij de iPhone 16 Pro.

iPhone 14 Pro. iPhone 16 Pro.

2. Veel verder inzoomen

Naast de ultragroothoekcamera heeft Apple bij de iPhone 16 Pro de tetraprismalens toegevoegd. Met deze lens kun je tot 5x optisch inzoomen bij de nieuwste iPhone. De iPhone 14 Pro moet het zonder de tetraprismalens doen, waardoor je tot 3x kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Gebruik je de zoomlens regelmatig, bijvoorbeeld bij concerten? Dan is de iPhone 16 Pro een grote stap voorwaarts.

Ook goed om te weten: de iPhone 16 Pro heeft bij de groothoekcamera een diafragma van ƒ/1.78. Bij de iPhone 14 Pro is dat ƒ/1.78, waardoor de telefoon meer moeite heeft met foto’s bij weinig licht. De iPhone 16 Pro maakt mooiere foto’s in het donker, waarbij de kleuren beter overkomen. Vind je dit een belangrijke functie van de telefoon? Dan is het verschil tussen de iPhone 14 Pro en de iPhone 16 Pro zeker merkbaar.

iPhone 14 Pro. iPhone 16 Pro.

3. Video- en audiofuncties

Je maakt met de iPhone 16 Pro niet alleen scherpere foto’s dan met de iPhone 14 Pro, de nieuwe telefoon heeft ook meer videofuncties. De iPhone 16 Pro ondersteunt Dolby Vision tot 4K met 120 bps. Met deze techniek komen kleuren veel realistischer over. Zeker in combinatie met de hogere beeldkwaliteit zorgt dat voor mooiere video’s bij de iPhone 16 Pro. Nog een voordeel: de lenzen van de iPhone 16 Pro hebben een anti-reflectieve laag, die vervelende reflecties voorkomen.

Waar je bij de iPhone 14 Pro beperkte functies hebt bij het bewerken van van video’s, heeft Apple dat menu bij de iPhone 16 Pro flink uitgebreid. Vooral bij de audio heb je nu meer instellingen die je kunt aanpassen. Bevalt het geluid van een video niet? Dan kun je bij de iPhone 16 Pro uit drie stemprofielen kiezen: in kader, studio en film. Zo zet je het geluid naar je eigen hand, wel zo handig als je slecht verstaanbaar bent in een video. De iPhone 14 Pro mist deze functies (door Apple Audiomix genoemd).

4. Betere nabewerking van foto’s

Bij de iPhone 16 Pro heeft Apple een nieuwe generatie Fotografische stijlen toegevoegd. Je hebt daardoor veel meer keuze bij het nabewerken van afbeeldingen dan je bij de iPhone 14 Pro hebt. Met de nieuwe stijlen heb je minder snel een (of helemaal geen) andere app nodig voor fotobewerking. Bij de iPhone 14 Pro heb je ook de keuze uit fotografische stijlen, maar deze kun je achteraf niet meer aanpassen. Zo kun je een zwart-wit foto niet meer omzetten naar kleur, terwijl dit bij de iPhone 16 Pro wel mogelijk is.

Hetzelfde geldt voor portretfoto’s. Bij de iPhone 14 Pro moet je voor het maken van de foto bepalen of het een portretfoto wordt of niet. Zet je de portretmodus niet aan? Dan kun je er achteraf geen portreteffect meer aan toevoegen. Bij de iPhone 16 Pro kan dit wel, waardoor je iedere afbeelding ook na het vastleggen nog om kan zetten naar een portretmodus. Deze functies zijn vooral interessant als je veel foto’s maakt en deze regelmatig bewerkt.

iPhone 14 Pro. iPhone 16 Pro.

5. Cameraregelaar en Visual Intelligence

Het vastleggen van foto’s en video’s gaat veel gemakkelijker met de iPhone 16 Pro, want de telefoon beschikt over de compleet nieuwe cameraregelaar. Met deze knop heb je vrijwel alle camerafuncties binnen handbereik. De button reageert op verschillende gebaren, zo kun je de knop kort of lang indrukken om de camera te openen en een foto te maken. In- en uitzoomen gaat door over de regelaar te vegen. Een handige toevoeging, die de iPhone 14 Pro moet missen.

Daarnaast heeft de iPhone 16 Pro ondersteuning voor Apple Intelligence, de nieuwe techniek van het bedrijf die werkt met kunstmatige intelligentie. Een functie die exclusief is voor de iPhone 16 Pro heet Visual Intelligence. Met deze feature geeft de iPhone informatie over objecten op een foto. Zo zie je om welke plant, dier het gaat of kun je de openingstijden van een winkel opvragen bij een foto van de winkel. De iPhone 14 Pro werkt niet met Apple Intelligence en heeft dus ook geen Visual Intelligence.

iPhone 14 Pro. iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro kopen?

De verschillen tussen de iPhone 14 Pro en de iPhone 16 Pro zijn groot, zeker als gekeken wordt naar de camerafuncties. Met de iPhone 16 Pro kun je veel verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies, maak je betere foto’s bij weinig licht en heb je standaard 24-megapixel foto’s. Bij de iPhone 14 Pro is dat slechts 12 megapixel, waardoor de afbeeldingen minder details bevatten en minder scherp zijn.

Nabewerking van foto’s en video’s is bovendien uitgebreider bij de iPhone 16 Pro door de nieuwe generatie fotografische stijlen, portretfoto’s en de Audiomix. Heb je nu nog de iPhone 14 Pro? Dan is de (camera van de) iPhone 16 Pro een grote overstap, waar je het verschil zonder twijfel zult merken. Twijfel je tussen de iPhone 14 Pro en de iPhone 16 Pro? Ook dan raden we de iPhone 16 Pro aan, zodat je geen camerafunctie mist en ondersteuning hebt voor Apple Intelligence.

Als we naar de prijzen kijken verschillen de telefoons niet heel veel in prijs. Je krijgt de iPhone 14 Pro voor € 1.005,-, terwijl de iPhone 16 Pro € 1.229,- kost. Je betaalt dus niet veel meer voor de iPhone 16 Pro, terwijl je er wel veel (camera)functies voor terugkrijgt. Bovendien krijg je bij sommige aanbieders nog geld voor je huidige iPhone, zodat je geld kunt besparen. Bekijk hier de beste prijzen: