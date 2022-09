iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max: dit zijn de verschillen

Wil je graag de nieuwste iPhone kopen, maar twijfel je nog tussen Apple’s twee topmodellen? Geen probleem! iPhoned vertelt je precies wat de verschillen zijn tussen de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max

Apple heeft op 7 september de nieuwe iPhone 14-modellen laten zien. Er komen weer vier modellen: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus en iPhone 14 Pro Max. De iPhone 14 en de iPhone 14 Plus bieden niet echt heel veel nieuws wanneer je overstapt vanaf een iPhone 13 (of een andere recente iPhone).

In de resultaten van de iPhone 14-reserveren poll zagen we al dat de meeste Apple-fans voor de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max gaan. Maar twijfel je nog tussen de iPhone 14 Pro-modellen? Wij vertellen je wat precies de verschillen zijn tussen de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

Verschillen iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max

De Pro-modellen hebben een aantal functies die de reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Plus niet hebben. Zo heeft de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max onder andere een always-on scherm, een 48 megapixel-camera en is de notch verdwenen (die is vervangen door het Dynamic Island). Wil je meer weten over de iPhone 14Pro ? We hebben de belangrijkste iPhone 14 Pro (Max)-vernieuwingen al voor je op een rij gezet.

Maar wat zijn nu de verschillen tussen de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max? Stiekem zijn dat er eigenlijk niet zo heel veel, maar ze zijn er wel.

Groter scherm voor de iPhone 14 Pro Max

Het eerste dat natuurlijk opvalt is het grotere scherm bij de iPhone 14 Pro Max. De iPhone 14 Pro heeft een 6,1-inch scherm. Het scherm van de iPhone 14 Pro Max is een stukje groter: 6,7-inch (overigens heeft de iPhone Plus ook een schermgrootte van 6,7 inch).

iPhone 14 Pro Max heeft de beste accuduur

Voor de beste accuduur moet je bij de iPhone 14 Pro Max zijn. Volgens Apple kan de iPhone 14 Pro Max tot 29 uur video afspelen (voor de iPhone Pro is dat 23 uur). Bij audio afspelen wordt het verschil groter: tot 75 uur bij de iPhone 14 Pro en tot 95 uur bij de iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max is duurder

Natuurlijk zit er ook een verschil in de prijs. De iPhone 14 Pro begint bij 1329 euro (met 128 GB opslag). De iPhone 14 Pro Max kost 1479 euro (ook met 128 GB opslag). Je bent dus 150 euro meer kwijt wanneer je kiest voor de iPhone 14 Pro Max in plaats van de iPhone 14 Pro.

iPhone 14 kopen

Wanneer je als eerste de iPhone 14 Pro wilt hebben moet je er wel snel bij zijn. Vaak raakt de voorraad iPhones de eerste maanden vrij snel op. Via onderstaande linkjes ga je rechtstreeks naar de beste shops.

