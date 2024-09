iPhone 14 Pro vs 16 Pro: deze 7 verbeteringen kun je verwachten

Veel mensen kopen elke twee jaar een nieuwe iPhone. Dit zijn de verbeteringen als je overstapt van de iPhone 14 Pro naar de iPhone 16 Pro.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Pro vs 16 Pro

De iPhone 16 Pro volgt de iPhone 15 Pro van 2023 op en voegt meer dan 30 nieuwe functies en verbeteringen toe. Omdat veel gebruikers een upgradecyclus van twee jaar hanteren, zullen veel mensen met een iPhone 14 Pro willen upgraden naar de iPhone 16 Pro. Voor die mensen zijn de verschillen tussen deze twee generaties interessant.

In 2022 onthulde Apple de iPhone 14 Pro als opvolger van de iPhone 13 Pro, met onder andere een always-on display, het Dynamic Island, een 48-megapixelcamera, de A16 Bionic-chip en een langere batterijduur. Twee jaar later komt de iPhone 16 Pro met een flink aantal upgrades, waarvan we de zeven belangrijkste voor je uitlichten. Dit is nog steeds op basis van geruchten, want de iPhone 16-serie wordt pas tijdens het Apple-event op maandag 9 september onthuld.

1. Design

De iPhone 16 Pro heeft naar verwachting een titanium frame en licht afgeronde hoeken die we kennen van de iPhone 15 Pro-modellen. Ook de actieknop van de iPhone 15 Pro-modellen zien we terug op de iPhone 16 Pro. Daarnaast wordt de nieuwe capture-knop toegevoegd. De overstap van de iPhone 14 Pro naar de iPhone 16 Pro betekent ook dat je van een Lightning-poort naar een USB C-poort gaat en dat je uit andere kleuren kunt kiezen.

2. Afmetingen

De iPhone 16 Pro (Max) wordt wat dikker en langer dan de iPhone 14 Pro (Max). De breedte blijft nagenoeg gelijk en het gewicht wordt wat lager. Voor de volledigheid zetten we de afmetingen onder elkaar:

iPhone 14 Pro iPhone 16 Pro 7,85mm dik 8,25 mm dik (0,4 mm dikker) iPhone 14 Pro: 147,5 mm hoog

iPhone 14 Pro Max: 160,7mm hoog iPhone 16 Pro: 149,6 mm hoog

iPhone 16 Pro Max: 163,0 mm hoog iPhone 14 Pro: 71,5 mm breed

iPhone 14 Pro Max: 77,6 mm breed iPhone 16 Pro: 71,45 mm breed

iPhone 16 Pro Max: 77,58 mm breed iPhone 14 Pro: 206 g

iPhone 14 Pro Max: 240 g iPhone 16 Pro: 194 g

iPhone 16 Pro Max: 225 g

3. Scherm

Beide iPhone 16 Pro-modellen hebben naar verwachting een groter scherm dan hun voorgangers, waardoor de iPhone 16 Pro Max de grootste iPhone ooit wordt. Naar verluidt zijn er ook verbeteringen aan de onderliggende OLED-technologie en zijn de randen sinds de iPhone 15 Pro (Max) dunner. De iPhone 14 Pro heeft een scherm van 6,1 inch, de iPhone 14 Pro Max een scherm van 6,7 inch. De schermen van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max zijn respectievelijk 6,3 inch en 6,9 inch.

4. Prestaties

De iPhone 16 Pro-modellen krijgen volgens geruchten heel wat meer rekenkracht, waaronder een 3 nm siliciumchip van Apple en 33 procent meer geheugen. De iPhone 14 Pro (Max) heeft een A16 Bionic chip, de iPhone 16 Pro (Max) krijgt een A18 chip. Verder gaat de hoeveelheid werkgeheugen bij de gehele iPhone 16-serie naar 8 GB, omdat dit nodig is voor de ondersteuning van Apple Intelligence.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Verbindingen

Ook de connectiviteit krijgt een flinke upgrade op iPhone 16 Pro. Zo is er een verbeterde 5G modem (Snapdragon X75 t.o.v. Snapdragon X65) en ondersteuning van wifi 7 (t.o.v. wifi 6). Dankzij de tweede generatie Ultra Wideband chip zijn verbindingen van tot drie keer verder weg mogelijk.

6. Camera’s

De iPhone 16 Pro-modellen krijgen heel wat cameraverbeteringen, zoals een grotere sensor voor de hoofdcamera, een 48-megapixelsensor op de ultragroothoekcamera en de speciale capture-knop aan de zijkant. Ook is op de iPhone 16 Pro (Max) een 5x optische zoom mogelijk (t.o.v. 3x op de iPhone 14 Pro (Max)). Video opnemen kan nu in 4K met 60 fps (t.o.v. 4K met 30 fps).

7. Batterij en opladen

Gezien de grotere afmetingen van de iPhone 16 Pro-modellen, passen er ook grotere batterijen in. De iPhone 16 Pro Max krijgt daarom waarschijnlijk de beste batterij-upgrade. de iPhone 16 Pro ten opzichte van de iPhone 14 Pro verwachten we een stijging van 3200 mAh naar 3355 mAh. Voor de 16 Pro Max ten opzichte van de 14 Pro Max een stijging van 4323 mAh naar 4676 mAh. Opladen gaat bij de nieuwe Pro-modellen waarschijnlijk met maximaal 40 watt, waar dit bij de iPhone 14 Pro (Max) bleef steken op 27 watt. Opladen via MagSafe gaat vermoedelijk van 15 watt naar 20 watt.

iPhone 14 Pro vs 16 Pro: conclusie

Deze zeven verbeteringen zullen niet voor iedereen reden zijn om direct over te stappen. Een extra reden kan het nieuwe Apple Intelligence zijn. Hoewel het nog niet duidelijk is wanneer we dat definitief in Nederland kunnen verwachten, is het wel zeker dat je er een iPhone van de 16-serie voor nodig hebt. Wil je op de toekomst zijn voorbereid, dan stap je gelijk over van de iPhone 14 Pro (Max) naar de iPhone 16 Pro (Max)!