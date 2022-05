Eerste iPhone 14 Pro unboxing-video duikt nu al op

De iPhone 14 Pro moet nog verschijnen, maar de eerste unboxing-video schittert al op YouTube. Niet van de echte iPhone 14 Pro, maar wel van een ‘één-op-één replica’ van het aankomende vlaggenschip van Apple.

Video met iPhone 14 Pro

De video komt af van het YouTube-kanaal Unbox Therapy, en geeft al een beeld van de iPhone 14 Pro. De replica’s zijn namelijk gebaseerd op gedetailleerde CAD-tekeningen die hoesjesmakers in handen hebben gekregen.

CAD-tekeningen laten op gedetailleerde wijze de afmetingen en technische details van de iPhones zien. Hoesjesmakers gebruiken deze tekeningen om cases te maken die perfect om je iPhone passen. Nu zijn deze tekeningen gebruikt om nauwkeurige replica’s te maken van de iPhone 14 Pro.

De notch is verdwenen

Vanaf 5:10 zien we daar de vernieuwde voorkant van de iPhone, die in lijn is met eerdere geruchten. De kenmerkende notch is verdwenen en daar komen twee uitsparingen voor terug. De een is pilvormig, de ander cirkelvormig. Hier zal Apple de selfiecamera en Face ID-onderdelen huisvesten.

Aan de achterkant valt het op dat de cameramodule weer een stukje is gegroeid. De bult is in zowel hoogte als breedte groter en steekt meer uit. Ook dit komt overeen met eerdere geruchten. De betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo meldde al dat de omvang van de module groter wordt, dankzij de vernieuwde 48-megapixelcamera.

Verder lijkt de iPhone 14 Pro veel op zijn voorganger. Maar zoom je in op details, dan bespeur je wat kleine aanpassingen. Aan de zijkanten ontbreken de antennebanden bijvoorbeeld. Ook zouden de aan/uit-knoppen en de volumeknoppen iets groter zijn.

Vier nieuwe iPhones

Volgens geruchten verschijnen er dit jaar weer vier nieuwe iPhones. Er verandert iets bij de formaten, want een opvolger van de iPhone 13 mini komt er niet. De reguliere iPhones zijn de iPhone 14 en iPhone 14 Max, die weinig van hun voorganger lijken te verschillen.

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max veranderen een stuk spectaculairder. Het design verandert dus, zoals je in de bovenstaande video zag. Daarnaast introduceert Apple een imposante 48-megapixelcamera.

