Gelekte verpakking van iPhone 14 Pro verklapt een aantal features

Er is op internet een foto verschenen van de verpakking van de iPhone 14 Pro. Aan de hand van het doosje kunnen we al een aantal geruchten over deze nieuwe iPhone bevestigen.

Het nieuwe vlaggenschip van Apple heet iPhone 14

Een foto die blijkbaar een sticker toont om een Apple productdoos te verzegelen is op twitter opgedoken. Deze lijkt sowieso de naam iPhone 14 Pro te bevestigen voor de nieuwe vlaggenschepen van Apple. Twitter-gebruiker ShrimpApplePro postte de foto en onthulde naast de naam nog een aantal nieuwe functies rondom de iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro komt met 6 GB RAM en in wit doosje

We weten helaas niet 100% zeker dat het om een echte verpakking van de iPhone 14 Pro gaat, maar het zou goed kunnen. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat afbeeldingen van iPhone-verpakkingen opduiken in aanloop naar Apple’s jaarlijkse evenement in september. We zagen zowel bij de iPhone 12 als bij de iPhone 13 eenzelfde foto verschijnen. De naam ‘iPhone 14 Pro’ was overigens nog nooit officieel bevestigd. Het is enkel de naam die wij er aan gaven aan de hand van vorige modellen.

iPhone 14 Pro seal

According to them, this is the display’sdesign (😂)

All 6GB of ram, pro iPhone have a white box https://t.co/83REgWttPv pic.twitter.com/Uj2oihfgro — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 30, 2022

In het linkje van de tweet staat nog iets anders interessants. De post op Weibo (een soort Chinese Facebook of Twitter) beweert dat alle modellen uit de iPhone 14-serie 6 GB werkgeheugen zullen hebben. Dat gaf Apple-analist Ming-Chi Kuo ook al eerder aan.

Daarnaast meldt de gebruiker op Weibo ook dat de verpakking van een iPhone Pro-model voor het eerst wit is. Op de foto’s zien we tevens de pilvorm aan de voorkant. Al gaat het hierbij om één gaatje in het scherm en niet twee. Dat is wel een groot korreltje zout dat bij deze foto komt kijken. Bij de iPhone 14 Pro (Max) lijkt Apple namelijk afscheid te willen nemen van de notch. Maar er zouden twee gaatjes in het scherm komen (in de vorm van een liggende ‘i’), en niet één groot gaatje. Wat het uiteindelijk gaat worden? We zullen het zien, op 7 september.

