‘iPhone 14 Pro krijgt titanium behuizing’ (en wordt steviger dan ooit)

De iPhone 14 Pro schijnt een titanium behuizing te krijgen en wordt hiermee een stuk steviger dan huidige modellen. Het materiaal heeft echter ook een nadeel. iPhoned legt uit waarom.

iPhone 14 Pro krijgt titanium behuizing

Het lijkt erop dat Apple aan de materiaalkeuze van de iPhones gaat sleutelen. Volgens geruchten krijgt de iPhone 14 Pro (Max) een behuizing van titanium. Onder meer de Amerikaanse zakenbank JP Morgan Chase heeft dit gerucht al eerder de wereld in gestuurd. Door het materiaal te veranderen zou dit een van de ‘grote veranderingen’ in het design van de iPhone 14 Pro kunnen zijn.

De iPhone wordt nu nog van roestvrijstaal en/of aluminium gemaakt. Er is nog nooit een iPhone van titanium verschenen. Apple gebruikt het materiaal wel voor andere producten. Denk bijvoorbeeld aan de Apple Watch en Apple Card, een creditcard die vooralsnog niet in Nederland verkrijgbaar is.

Titanium heeft een aantal voordelen ten opzichte van roestvrij staal. Het is een stuk steviger en heeft daardoor minder snel de neiging om te buigen. Daarnaast is het vaak ook een stuk(je) lichter dan staal.

Titanium heeft niet alleen maar voordelen, want er zitten ook een paar nadelen aan het materiaal. Het is duurder dan bijvoorbeeld roestvrij staal en zelfs het harde titanium is gevoelig voor lichte krasjes. Diepere krassen ga je daarentegen zelden terugzien op een titanium behuizing.

Meer over de iPhone 14

Het lijkt erop dat Apple wederom vier iPhone-modellen gaat lanceren, met twee goedkopere en twee geavanceerdere versies. In de plaats van de ‘mini’ komt naar verluidt een iPhone 14 Max, die net als het grootste Pro-model een scherm van 6,7 inch heeft. Dit zijn de verwachte modellen:

Dat de iPhone 14 Pro een titanium behuizing gaat krijgen is niet de enige verandering. De iPhone 14 krijgt naar alle waarschijnlijkheid een nieuw, eigentijds design. De betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo en het Koreaanse The Elec rekenen op een zogeheten ‘punch-hole-design’ of ‘pilvormig gat‘, maar dat is waarschijnlijk alleen bij de Pro-modellen. Dit betekent dat de twee goedkopere modellen (de iPhone 14 en iPhone 14 Max) een ontwerp hebben met een notch. Hoe klein die precies gaat worden is nog niet bekend.

