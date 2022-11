iPhone 14 Pro: tekorten kunnen oplopen tot 6 miljoen toestellen

De iPhone 14 Pro is in veel landen al niet meer te krijgen voor de feestdagen en de tekorten lopen nu nog meer op. Hoe kon het zo uit de hand lopen?

Productieproblemen iPhone 14 Pro in Zhengzhou

Het voornaamste probleem is op dit moment de lockdown in Zhengzhou. In deze grote Chinese stad staat de belangrijkste iPhone-fabriek, maar de productie wordt de laatste maanden gehinderd door de lokale coronamaatregelen. Door de lockdown werd de productie noodgedwongen verlaagd.

De situatie is inmiddels nog slechter geworden, medewerkers van de fabriek zijn in opstand gekomen nadat ze gedwongen werden om in de fabriek te blijven. De gewelddadige opstand zorgt ervoor dat ongeveer 20.000 medewerkers de fabriek hebben verlaten. Dit heeft de productie nog meer vertraagd.

iPhone 14 Pro tekorten lopen op tot 6 miljoen toestellen

De laatste productierapporten tonen aan dat de productie in november ongeveer een derde lager lag dan gepland. Deze sterk verlaagde productie leidt naar alle waarschijnlijkheid tot een tekort van 6 miljoen iPhone 14 Pro (Max)-toestellen.

Het is nog onduidelijk wanneer deze tekorten weer aangevuld worden, zeker nu de chaos in Zhengzhou onverhoopt nog erger is geworden. Foxconn, de werkgever van de medewerkers in de iPhone-fabriek, probeert medewerkers met hoge bonussen toch in de fabriek te houden. Het is nog maar de vraag of de productie begin 2023 al helemaal hervat wordt.

MacBook-productie komt ook in gevaar door protesten

Niet alleen in Zhengzou nemen de protesten tegen het enorm strenge coronabeleid toe, ook in Shanghai is er steeds meer verweer. De protesten worden hardhandig neergeslagen, maar het geduld van de Chinese bevolking lijkt op te raken.

In Shanghai worden de meeste MacBooks geproduceerd. Deze productie komt eveneens in gevaar door de protesten en ongeregeldheden in de stad. Het is nog niet duidelijk hoe groot de impact van de onrust gaat zijn op de MacBook-productie, maar het is te hopen dat dit niet zo uit de hand gaat lopen en er tekorten ontstaan, net als bij de iPhone 14 Pro-productie.

