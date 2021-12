Nog meer bewijs: iPhone 14 Pro krijgt punch-hole design

De kans is groot dat de iPhone 14 Pro een ontwerp krijgt zonder inkeping. Eerder gingen er al geruchten dat de selfiecamera in een gaatje in het scherm is verwerkt. Nu is er nog meer bewijs dat Apple bij de iPhone 14 Pro kiest voor een zogeheten punch-hole design.

iPhone 14 punch-hole

De betrouwbare Koreaanse website The Elec meldt dat de iPhone 14 Pro-modellen die in 2022 worden gelanceerd, waarschijnlijk een punch-hole design hebben. Dit is een ontwerp waarbij de camera is verstopt achter een gaatje in het scherm. Veel Android-toestellen hebben al zo’n cameragat in het display.

Zowel de 6,1-inch iPhone 14 Pro als de 6,7-inch iPhone 14 Pro Max hebben naar verwachting het vernieuwde ontwerp. De inkeping die sinds de iPhone X wordt gebruikt, zal bij de high-end iPhones verdwijnen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het display.

Face ID onder scherm

Als Apple overgaat op dit ontwerp, moet de hardware voor Face ID onder het scherm worden geplaatst. Volgens eerdere geruchten staat Apple wat dat betreft voor een flinke technische uitdaging en is het onzeker of de techniek op er op tijd klaar voor is. Maar door het nieuws van The Elec lijkt het aannemelijker dat dit gaat lukken.

De Koreaanse website meldt verder dat de iPhone 14 Pro-modellen voorzien zijn van ProMotion-schermen met verversingsfrequenties tot 120 Hz. Dat is niet verrassend, want de techniek is er al bij de iPhone 13 Pro (Max). Wel is er een verschil: terwijl de panelen nu allemaal afkomstig zijn van Samsung, zou Apple in 2022 ook de oled-schermen van LG Display gebruiken.

Betere camera

Eerder maakte de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo al melding van een iPhone 14 Pro met punch-hole design. Hij had bovendien meer nieuws. Het vlaggenchip van 2022 zou worden uitgerust met een 48-megapixelcamera. Nu moeten de iPhone het nog doen met een sensor van 12 megapixels.

