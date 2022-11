‘iPhone 14 Pro-productie in gevaar door protesten Foxconn-fabriek’

Bij de grootste iPhone-fabriek van Foxconn zijn al een tijdje grote protesten gaande. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo zorgen deze stakingen ervoor dat de iPhone 14 Pro-productie in gevaar is.

Verkoop iPhone 14 Pro in gevaar door protesten

Hoewel Apple deze telefoon pas zo’n twee maanden geleden heeft uitgebracht, zal de iPhone 14 Pro-productie in de laatste maanden van 2022 een stuk lager liggen dan Apple had voorspeld. Apple-analist Ming Chi Kuo vreest zelfs dat de verkoop van de iPhone 14, en zijn grote broer iPhone 14 Pro Max, in gevaar is.

De reden? De arbeidsprotesten bij Foxconn’s belangrijkste iPhone-fabriek in China. Hier krijgen de werknemers niet genoeg betaald en vinden ze dat ze te weinig vrijheid krijgen rondom de corona-wetgeving.

Kuo: ’20 procent lagere iPhone 14 Pro-productie’

Kuo laat weten dat de iPhone 14 Pro-productie in de fabriek enorm lijdt onder de protesten over ongunstige arbeidsomstandigheden. Daarom heeft Kuo ook zijn berekeningen opnieuw uitgevoerd. Apple produceert in het vierde kwartaal van 2022 maar liefst 20 procent minder iPhone 14 Pro’s. In plaats van 80 miljoen stuks, zijn dat er nu 70 miljoen.

Dat komt ook omdat maar 20 procent van de werknemers in november in de fabriek aan de slag is gegaan. Kuo zegt te verwachten dat dit in december stijgt tot 40 procent. Het heeft er alle schijn van dat het niet lukt om de iPhone 14 Pro-productie vóór de kerst weer op volle toeren laten draaien. Daardoor zouden ook de inkomsten van Apple met 20 procent lager liggen dan verwacht.

Vraag naar dit nieuwe vlaggenschip gaat verdwijnen

Daarnaast zou het zelfs kunnen dat klanten zelfs in 2023 geen iPhone 14 Pro meer gaan kopen. Kuo meent namelijk dat de vraag naar de nieuwe telefoon door deze problemen, stakingen en productie-vertragingen, sowieso langzaam gaat verdwijnen.

Dit suggereert dat veel klanten die nu een iPhone 14 Pro wilden kopen, niet voornemens zijn om het toestel in januari of later te bestellen als de iPhone 14 Pro-productie weer in volle gang is. Mogelijk stellen ze hun aankoop zelfs uit tot de iPhone 15. De iPhone 14 Pro-modellen worden momenteel in de online Apple Store pas over vier weken geleverd omdat het bedrijf moeite heeft om de levering op peil te houden.

