Even slikken: iPhone 14 Pro (Max) wordt mogelijk flink duurder

Slecht nieuws voor de portemonnee: de prijs van de iPhone 14 Pro en Pro Max gaat mogelijk behoorlijk omhoog. Volgens een bekende lekker zal de iPhone 14-serie als geheel daardoor gemiddeld 15 procent duurder zijn dan de iPhone 13.

Prijs iPhone 14 Pro en Pro Max gaat de lucht in

De inflatie vliegt ons om de oren en dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de prijs van de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max. Volgens de bekende lekker Ming-Chi Kuo zal de iPhone 14-serie gemiddeld genomen zo’n 15 procent duurder zijn dan de iPhone 13-serie.

Dat is deels te wijten aan een prijsstijging van de Pro-varianten, maar er zijn meer redenen. De kleine, relatief betaalbare iPhone 13 mini krijgt geen opvolger en wordt vervangen door de grote iPhone 14 Max. Die is niet goedkoper, maar juist duurder dan het basismodel. Waarschijnlijk bedraagt het verschil minimaal 200 euro. Daardoor schiet de gemiddelde prijs van de iPhone 14 direct de lucht in.

Toch kijken we ook met angst en beven uit naar het prijskaartje van de iPhone 14 Pro. Het lijkt aannemelijk dat de prijs in de Verenigde Staten van 999 naar minimaal 1099 dollar zal stijgen. Wat dat voor Nederland betekent is afwachten. Je zou denken dat hij hier van 1159 naar 1259 euro gaat, maar we hebben ook te maken met een erg zwakke euro. De prijs van de MacBook Air is daardoor al enorm omhoog gegaan. Het lijkt ons best aannemelijk dat de iPhone 14 Pro hier minimaal 1300 euro zal kosten. De iPhone 14 Pro Max wordt natuurlijk nog duurder.

Er is ook een klein beetje goed nieuws: de ‘gewone’ iPhone 14 stijgt mogelijk veel minder hard in prijs. Apple lijkt het onderscheid met de Pro-lijn namelijk groter te willen maken. Daarom draaien de iPhone 14 en iPhone 14 Max waarschijnlijk op de ‘oude’ A15-chip die ook al in de iPhone 13 zit. Dat bespaart kosten. De iPhone 13 kost op dit moment 909 euro bij Apple. We verwachten dat de iPhone 14 net onder de 1000 euro zal blijven.

Dit moet je weten over de iPhone 14 Pro (Max)

In tegenstelling tot de normale iPhone 14 krijgen de iPhone 14 Pro en Pro Max wél een nieuwe en snellere A16-chip. Ook verwachten we een fris design dat de notch vaarwel zegt: de sensoren zitten straks verstopt in twee gaatjes. Daarnaast voorziet Apple de Pro’s van een verbeterde 48 megapixel-camera. Die schiet scherpere plaatjes en maakt ook voor het eerst 8K-video mogelijk. Je kunt je bovendien verheugen op een always on-scherm waarop je altijd de tijd en je notificaties af kunt lezen.

