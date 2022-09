iPhone 14 (Pro) pre-order: bereid je voor met deze 6 tips

Ben jij er klaar voor? Vrijdag 9 september om 14:00 uur kun je de pre-order voor de iPhone 14 (Pro) plaatsen, en met deze tips gaat het je zeker lukken!

iPhone 14 pre-order: 6 tips

Je moet nog wel even wachten voordat je de iPhone 14 ook echt krijgt, want de eerste toestellen worden pas volgende week geleverd (16 september). Maar je kan al op 9 september een pre-order plaatsen.

Vanaf 14:00 uur Nederlandse tijd is het mogelijk om zowel de iPhone 14 (Plus) als de iPhone 14 Pro (Max) te bestellen, maar pas op: waarschijnlijk zijn meer mensen van plan er een te kopen, waardoor de levertijd flink kan oplopen. Zorg er daarom voor dat je op tijd bent en bereid je alvast goed voor met de volgende tips.

1. Hoeveel wil je uitgeven: prijzen van de iPhone 14 (Pro)

De prijzen van de iPhone 14 (Plus) beginnen bij 1019 euro. De iPhone 14 Pro (Max) begint pas bij 1329 euro. Je krijgt bij beide toestellen 128 GB opslag om onder andere je apps, foto’s en video te bewaren. We hebben hieronder alle startprijzen van de iPhone 14 bij elkaar gezet.

iPhone 14 met 128 GB opslag: 1019 euro

iPhone 14 Plus met 128 GB opslag: 1169 euro

iPhone 14 Pro met 128 GB opslag: 1329 euro

iPhone 14 Pro Max met 128 GB opslag: 1479 euro

Beslis vooraf welk toestel je wilt: hoe groter de opslag, hoe langer het model doorgaans goed leverbaar blijft omdat de vraag ernaar lager is.

2. Welke kleur en opslagcapaciteit

De iPhone 14 (Plus) is beschikbaar in het blauw, paars, middernacht, sterrenlicht en (product)RED met een opslag van 128 GB, 256 GB en 512 GB. De iPhone 14 (Pro) is beschikbaar in dieppaars, spacezwart, zilver en goud met de eerdergenoemde opslagopties én een extra grote 1 TB-versie.

De kleur die je gaat kiezen bij de pre-order van de iPhone 14 (Pro) is natuurlijk een persoonlijke voorkeur. Maar de hoeveelheid opslag is wel belangrijk om even goed over na te denken. Het is immers niet mogelijk om je opslag achteraf nog uit te breiden.

Gebruik je iCloud en ben je niet van plan om (grote) games te spelen? Dan is 128 GB genoeg. Je moet er wel rekening mee houden dat je dan soms wel ruimte moet vrijmaken als je érg veel verschillende apps gebruikt. Ga je veel foto’s en video’s schieten met je nieuwe iPhone en wil je zwaardere en grotere games spelen? Kies dan voor 256 GB opslag of meer, dan zit je altijd goed.

3. Waar ga je de iPhone 14 kopen: webshop, provider of Apple Store?

Op 9 september vanaf 14:00 ‘s middags begint de iPhone 14 (Pro) pre-order. Je kan de nieuwe iPhones dan bestellen bij de (digitale) Apple Store en tal van andere Nederlandse webshops. Check daarom nu al waar je jouw iPhone wilt bestellen.

Als het dan bijna 14:00 uur is open je meerdere tabbladen bij verschillende winkels in je favoriete browser. Als je favoriete kleur dan uitverkocht is, dan kun je het snel nog ergens anders proberen. Log ook alvast in met je account, zodat je niet je wachtwoord opnieuw moet aanvragen terwijl de verkoop al is gestart.

Uiteraard zullen ook onze prijsvergelijkers voor de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max vanaf 14.00 uur gevuld worden met de meest actuele prijzen en levertijd.

4. Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

Ben je van plan om je oude iPhone te vervangen met het kopen van de iPhone 14 (Pro)? Verstandig! Check dan nu alvast wat je voor je oude toestel kan krijgen. In onderstaande tip lees je hier alles over.

Lees ook: iPhone verkopen of inruilen: zo krijg je de beste prijs

5. Download de Apple Store-app

Ben je van plan om de iPhone 14 (Pro) bij Apple zelf te pre-orderen? Dan raden we aan om de Apple Store-app te downloaden. Vaak werkt de app net wat sneller en is het makkelijker dan de stappen van de iPhone pre-order op de website te doorlopen. Doe daar dus je voordeel mee!

6. Zorg ervoor dat je op tijd bent (voor 14:00 uur)

De pre-order van de iPhone 14 (Pro) start om 14:00 uur Nederlandse tijd en net als altijd weten we niet hoe groot de voorraad is die Apple beschikbaar heeft. Probeer daarom om al iets voor tijd klaar te zitten. Zorg ervoor dat je bent ingelogd en je snel een betaling kan doen via internetbankieren. Is er dan toch een wachtrij? Dan heb jij er in ieder geval alles aan gedaan om snel je bestelling te plaatsen. Veel succes!

