iPhone 14 Pro krijgt 48-megapixelcamera (en zo zal hij werken)

De nieuwe iPhone 14 Pro heeft naar alle waarschijnlijkheid een 48-megapixelcamera. En hoe meer pixels de sensor heeft, hoe beter de camera – zou je denken. Toch is het niet zo eenvoudig. In dit artikel leggen we uit wat je mag verwachten van de 48 MP-camera van de iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro 48-megapixels

Volgens de zeer betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo krijgen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een cameralens met 48 megapixels. Dat is een stuk meer dan de iPhones van nu: die moeten het doen met een 12-megapixelcamera.

Hoe meer megapixels een camera heeft, hoe meer informatie er in een foto wordt geperst. De 48 megapixels zorgen dus voor scherpere en gedetailleerdere foto’s. Maar wel alleen als de lichtomstandigheden gunstig zijn.

Een lens met meer megapixels heeft namelijk ook een nadeel. De camerasensor van de iPhone blijft even groot, waardoor de individuele pixels kleiner worden. Die kleine pixels vangen minder licht op, wat resulteert tot foto’s van mindere kwaliteit bij weinig licht

Pixel binning

Om te zorgen dat de iPhone 14 Pro-camera toch goed presteert bij weinig licht, maakt het toestel volgens Kuo gebruik van pixel binning. Dit is een proces waarbij meerdere naast elkaar liggende pixels op de sensor worden gecombineerd tot één grote superpixel.

Het verwachte ontwerp van de iPhone 14 Pro-cameramodule

Verschillende Android-vlaggenschepen maken al gebruik van deze techniek, zoals de Samsung Galaxy S21 Ultra. Die heeft een beeldsensor met liefst 108 megapixels, maar is dankzij pixel binning ook in staat om ‘gewoon; 12-megapixelfoto’s te maken. Zo is de resolutie geweldig hoog als de lichtomstandigheden goed zijn, maar zorgen de ‘superpixels’ dat de foto’s ook bij weinig licht van hoge kwaliteit zijn.

Kleinere bestanden

Een ander voordeel van pixel binning is dat het de bestandsgrootte kleiner maakt. Meer megapixels betekent grotere bestanden, waardoor foto’s met 48 megapixels een grootte hebben van zo’n 10 tot 16 MB. Bij een gemiddelde foto van 12 megapixels is dat zo’n 2 tot 3 MB.

Waarschijnlijk kiest Apple er daarom voor om de iPhone 14 Pro standaard foto’s met 12 megapixels te laten schieten. De meeste iPhone-gebruikers hebben hier meer dan genoeg aan. Wel stelt een extra schuif je in staat om foto’s te maken met 48 megapixel – ideaal voor fervente iPhone-fotografen.

