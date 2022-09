Hoeveel opslagruimte heeft jouw iPhone 14 (Pro) nodig?

Sinds 9 september kun je de nieuwe iPhone bestellen en je hebt de keuze uit verschillende opslagcapaciteiten. Maar welke moet je nemen? Geen nood, iPhoned vertelt precies hoeveel opslagruimte jouw iPhone 14 moet hebben.

Opslagruimte iPhone 14: dit heb je nodig

De iPhone 14 (Plus) en de iPhone 14 Pro (Max) beginnen dit jaar met 128 GB opslag en je kunt bij de Pro-versie zelfs tot 1 TB gaan. Dit zijn dezelfde opties als bij de iPhone 13 van vorig jaar. Omdat je de hoeveelheid opslagcapaciteit van je iPhone 14 Pro achteraf niet meer kunt uitbreiden met een geheugenkaartje, is het belangrijk om meteen een goede keuze te maken.

128 GB: iPhone 14 + iPhone 14 Pro

Dit is wat je minimaal aan opslagruimte krijgt wanneer je een iPhone 14 aanschaft. Voor de gemiddelde gebruiker is het waarschijnlijk al voldoende. Maar dan moet je in ieder geval wel Apple iCloud gebruiken voor de opslag van je foto’s en video’s.

Check daarnaast even hoeveel opslagruimte je op je huidige iPhone gebruikt. Ben je niet van plan om in de toekomst meer foto’s, video’s en muziek op je iPhone op te slaan, dan mag je er wel van uitgaan dat je met 128 GB voldoende ruimte hebt voor al je apps en games. Let op! op de iPhone 14 Pro met 128 GB kun je geen 4K ProRes video’s maken. Daar heb je meer opslag voor nodig.

iPhone 14 met 128 GB: 1019 euro;

iPhone 14 Plus met 128 GB: 1169 euro;

iPhone 14 Pro met 128 GB: 1329 euro;

iPhone 14 Pro Max met 128 GB: 1479 euro.

256 GB: iPhone 14 + iPhone 14 Pro

Deze verdubbeling van de hoeveelheid opslagruimte is aan te raden als je geen iCloud gebruikt, maar wel veel foto’s, video’s en muziek op je iPhone 14 wilt bewaren. Vooral als je regelmatig filmt en in Apple ProRAW fotografeert, is 128 GB al snel te weinig. Met een verdubbeling naar 256 GB voorkom je dat probleem en kun je met gemak veel bestanden opslaan en apps installeren.

Ook wanneer je van plan bent om te filmen in ProRes (Apples professionele videocodec) kies je voor 256 GB opslagruimte op je iPhone 14 (Pro). Het opnemen van ProRes in 4K werkt alleen bij modellen met 256 GB of meer. Ga je het veel gebruiken, dan is het zelfs een overweging waard om nog een stapje hoger te gaan.

iPhone 14 met 256 GB: 1149 euro;

iPhone 14 Plus met 256 GB: 1299 euro;

iPhone 14 Pro met 256 GB: 1459 euro;

iPhone 14 Pro Max met 256 GB: 1609 euro.

512 GB: iPhone 14 + iPhone 14 Pro

Met 512 GB speel je in alle gevallen op safe, ook als je geen iCloud gebruikt. Je kunt naar hartenlust filmen, fotograferen, muziek opslaan en apps installeren. Het is vrijwel uitgesloten dat je snel tegen de grenzen van je opslagcapaciteit aanloopt.

Kies deze optie alleen als je werkelijk veel in 4K filmt en in Apple ProRAW fotografeert en alles op je iPhone wilt opslaan. Anders is het echt zonde van je geld.

iPhone 14 met 128 GB: 1409 euro;

iPhone 14 Plus met 128 GB: 1559 euro;

iPhone 14 Pro met 128 GB: 1719 euro;

iPhone 14 Pro Max met 128 GB: 1869 euro.

1 TB: iPhone 14 Pro (Max)

Bij de Pro-modellen van de iPhone 14 kun je kiezen voor 1 TB, oftewel 1000 GB. Dat is een enorme hoeveelheid aan ruimte. Deze optie is eigenlijk alleen voor mensen die heel veel willen bewaren, veel opslagruimte nodig hebben en de iPhone 14 bijvoorbeeld willen gebruiken als een soort externe harde schijf.

Als je echt 1 TB opslagruimte nodig hebt, dan weet je dat al van jezelf. Maar voor de meeste mensen is deze hoeveelheid echt veel te veel. En in dat geval betaal je dus voor loze ruimte.

iPhone 14 Pro met 1 TB: 1979 euro;

iPhone 14 Pro Max met 1 TB: 2129 euro.

iPhone 14 (Pro) bestellen

Heb je je keuze gemaakt, dan kun je gelijk een bestelling plaatsen. In onze vergelijker iPhone 14 met abonnement scoor je eenvoudig de beste deal. Wil je liever een los toestel, check dan de beste iPhone 14 prijzen!

Apple iPhone 14 Pro prijzen vergelijken

Apple iPhone 14 Pro Max prijzen vergelijken

