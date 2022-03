iPhone 14 Pro krijgt meer scherm (maar veel meer is het niet)

Er zijn verschillende renders opgedoken van de iPhone 14 Pro. Hierop is te zien dat de iPhone 14 Pro meer scherm krijgt (maar veel meer is het jammer genoeg niet).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Pro krijgt meer scherm

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max krijgen meer scherm. Dit komt omdat de notch waarschijnlijk op beide toestellen gaat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen straks twee kleine gaatjes, zonder de dikke, zwarte ‘notch’-balk. Allereerst is er een cameragat waarin Apple de selfie-camera verstopt. Daarnaast komt een pilvormige uitsparing voor Face ID.

Omdat de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max dus geen notch meer krijgen is er meer scherm beschikbaar voor je apps en andere zaken. De afmetingen van het scherm blijft wel gelijk, maar je krijgt er dus wat meer schermoppervlakte voor terug. De iPhone 14 Pro heeft een scherm van 6,1 inch, de iPhone 14 Pro Max zelfs 6,7 inch. Deze afmetingen zijn hetzelfde als de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max.

Lees meer: iPhone 14-ontwerp is al gelekt (en maakt je vast niet blij)

iPhone 14-modellen

Volgens de geruchten komen er straks weer vier modellen van de iPhone 14. Een iPhone 14, een iPhone 14 Max, een iPhone 14 Pro en een iPhone 14 Pro Max. Een iPhone 14 mini gaat er (helaas) niet komen. Volgens de geruchten blijft de notch wel aanwezig op de iPhone 14 en iPhone 14 Max.

Meer weten over de iPhone 14?

Door meerdere geruchten weten we inmiddels al behoorlijk wat over de iPhone 14. Zo vertelde doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo in een tweet dat de iPhone 14 (Max) niet sneller wordt en geen nieuwe chip krijgt. Volgens hem hebben zowel de iPhone 14 als de iPhone 14 Max nog steeds A15-chip, die je ook in alle modellen van de iPhone 13 vindt.

Het is echter wel goed mogelijk dat Apple een snellere versie van de A15-chip in de modellen van de iPhone 14 en iPhone 14 Max gaat gebruiken. Het zou zelfs mogelijk zijn dat Apple de chip nog gaat hernoemen, naar bijvoorbeeld ‘A15X’.

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max krijgen wel een nieuwe chip. Volgens de Apple-analist stappen ze straks over naar de nieuwe A16-chip.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste Apple-nieuws? Check dan regelmatig de iPhoned-website! Meld je ook aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste Apple-nieuws!