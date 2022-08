‘iPhone 14 Pro (Max) krijgt standaard meer opslag (maar je betaalt wel meer)’

Volgens verschillende geruchten krijg je standaard meer opslag wanneer je straks een iPhone 14 Pro (Max) koopt. Er kleeft wel een behoorlijk nadeel aan, want Apple’s nieuw vlaggenschip wordt een stuk duurder.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Pro (Max) krijgt meer opslag

Het Taiwanees bedrijf TrendForce voorspelt dat de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max standaard met 256 GB opslag gaan komen. Dit in tegenstelling tot de 128 GB waarmee de iPhone 13 Pro mee op de markt kwam. Volgens het bedrijf moet dat de hogere prijs van de toestellen een beetje ‘goedmaken’.

Ook betrouwbare Ming-Chi Kuo doet een duit in het zakje over de prijzen van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Volgens de Apple-kenner gaat Apple’s vlaggenschip duurder worden dan de iPhone 13 Pro-modellen. Kuo gaf geen exacte prijzen, maar hij vertelde wel dat je moet rekenen op een gemiddelde prijsstijging van zo’n 15 procent voor elk van de vier iPhone 14-modellen.

Dat zou betekenen dat de iPhone 14 flink duurder wordt. We zouden ons niet verbazen als de iPhone 14 Pro straks meer dan 1300 euro gaat kosten als we ook rekening houden met de inflatie en de nogal zwakke euro. De iPhone 14 Pro Max wordt dan nog een stukje prijziger. Dat de iPhones dan standaard meer opslag (256 GB) krijgen is leuk, maar veel iPhone-bezitters hebben stiekem al genoeg aan 128 GB.

Lees meer: even slikken, iPhone 14 Pro (Max) wordt mogelijk flink duurder

iPhone 14: dit kun je straks verwachten

Gelukkig is er ook goed nieuws, want de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max krijgen een supersnelle A16-chip. De iPhone 14 en de iPhone 14 Max blijven ‘steken’ op de A15-chip, die je ook in de iPhone 13 vindt. Hierdoor zal de iPhone 14 Pro (Max) een stukje sneller zijn dan de standaard modellen van de iPhone 14.

Daarnaast krijgen de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max volgens een gerucht ook sneller werkgeheugen. Beide iPhones krijgen 6GB van LPDDR5 ram, dit is een sneller en efficiënter soort werkgeheugen dan de vorige generatie heeft.

Lees meer: iPhone 14 Pro krijgt sneller werkgeheugen (en wordt krachtiger dan ooit)

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!