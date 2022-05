De 4 grootste verschillen tussen de iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max

Apple blijft maar nieuwe namen en variaties voor de iPhone bedenken. Zo komt er volgens de geruchten nu ook een iPhone 14 Max. Maar wat zijn eigenlijk precies de verschillen tussen de iPhone 14 Max en de iPhone 14 Pro Max? iPhoned vertelt het je!

‘Apple brengt dit jaar nieuw vlaggenschip-model uit’

In plaats van de ‘mini’-versie (die niet zo goed verkocht) gaat Apple het dit jaar waarschijnlijk over een andere boeg gooien. Naast de normale iPhone 14 Pro Max komt er nóg een groot model: de iPhone 14 Max.

De iPhone 14 Max is net zo groot als de iPhone 14 Pro Max, maar wordt wel wat goedkoper. Dat heeft ook een goede reden. Sommige mensen willen een grotere telefoon, maar hoeven niet alle ‘pro’-snufjes. Maar wat zijn dan precies de verschillen tussen de iPhone 14 Max en de iPhone 14 Pro Max?

iPhone 14 Max: iPhone 14 met een 6,7 inch scherm

De iPhone 14 Max is flink groter dan de ‘normale’ iPhone 14, maar verder identiek. De enige overkomst met de Pro-versie zit in de afmetingen. Beide toestellen (de iPhone 14 Pro Max en iPhone 14 Max) krijgen een 6,7 inch-display. De iPhone 14 Max wordt dus waarschijnlijk net zo groot als de iPhone 14 Pro Max.

Volgens de geruchten krijgt de iPhone 14 Max echter géén ProMotion-scherm, in tegenstelling tot de iPhone 14 Pro Max. Dit is een display met een (aanpasbare) verversingssnelheid van 120Hz. Hiermee gaat het scrollen op je iPhone enorm soepel.

‘De iPhone 14 Pro Max krijgt een nieuw design’

De iPhone 14 Pro Max heeft volgens verschillende geruchten geen inkeping meer aan de voorkant. Deze notch heeft Apple al een tijdje in zijn smartphones. In plaats daarvan komen er twee gaatjes in het scherm: een ronde voor de speaker en een eentje voor de camera in een pil-vorm.

De iPhone 14 Max krijgt jammer genoeg niet deze upgrade. Wil je dus iets meer scherm? Ga dan voor de iPhone 14 Pro Max!

‘Onder motorkap: de 14 Pro Max is razendsnel’

Een nieuwe serie iPhones staat vaak gelijk aan nieuwe chips, maar dit jaar lijkt het net iets anders te gaan. De iPhone 14 Pro Max krijgt waarschijnlijk de nieuwe A16 Bionic-chip. Hiermee wordt het Apples krachtigste telefoon. Helaas lijkt het er wel op dat de iPhone 14 Max het met de A15-chip van vorig jaar moet doen.

Ook in het werkgeheugen zien we duidelijke verschillen. De Pro Max krijgt het meeste RAM-geheugen in iPhone ooit: maar liefst 8 GB. De Pro-versies van de iPhone 13 hadden ‘maar’ 6GB. Waarschijnlijk moet de iPhone 14 Max het straks ook met 6GB doen.

‘Meer megapixels in camera van de Pro Max’

Volgens de geruchten van de afgelopen maanden zien we bij de iPhone 14 Max nog steeds een 12-megapixel sensor. De camera van de iPhone 14 Pro Max gaat er wél enorm vooruit. De camerasensor wordt verviervoudigd! Met deze 48-megapixel sensor krijg je betere foto’s met weinig licht en scherpere foto’s.

Ook zijn we erg enthousiast over het feit dat de iPhone 14 Pro Max misschien foto’s van sterren kan maken. Op deze astrofotografie-functie wachten we al een tijdje. Dus ook voor de fotograaf is de iPhone 14 Pro Max de allerbeste keus.

Klinken al deze vernieuwingen je als muziek in de oren, maar wil je een telefoon van Apple die in je broekzak past? Dan is het misschien een goed idee om te sparen om de ‘reguliere’ iPhone 14 Pro. Deze is eigenlijk hetzelfde als de iPhone 14 Pro Max, maar dan in een handzamer formaat.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de iPhone 14 (Pro) Max?