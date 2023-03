Schrik niet: overleeft de iPhone 14 Pro Max deze valtest?

Het is natuurlijk slim om je iPhone altijd in een hoesje te stoppen. Maar overleeft de iPhone 14 Pro Max ook zonder een hoesje deze valtest?

Lees verder na de advertentie.

Valtest iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 Pro Max is op dit moment de beste iPhone van Apple. Maar overleeft dit toestel ook een flinke val zonder een hoesje? Daar kunnen we kort over zijn: de iPhone overleeft de val wel, maar niet zonder de nodige kleerscheuren.

In de valtest wordt ook het nieuwste vlaggenschip van Samsung gedropt. Welk toestel komt met de minste schade uit deze test? Het YouTube-kanaal van PhoneBuff heeft het uitgeprobeerd. Klik hieronder om het hele filmpje te bekijken!

iPhone 14 Pro Max vs Samsung S23 Ultra: droptest

Wanneer de iPhone 14 Pro Max bij de eerste droptest plat op de achterkant terechtkomt, is het meteen mis. De achterkant zit vol met barsten. Ook de camera heeft gelijk een kleine barst te pakken en dat is toch behoorlijk vervelend. Komt dit door het grotere camera-eiland of omdat de camera’s verder uitsteken? Dat weten we niet zeker, maar het zou best de oorzaak kunnen zijn.

Toch is het goed om te weten dat na deze valtest de iPhone nog wel naar behoren werkt. Ook het toestel van Samsung heeft behoorlijke schade opgelopen, maar het is wel minder dan bij de iPhone.

Bij de volgende drop komt de iPhone op de hoek terecht. Opvallend is dat de iPhone deze test zeer goed doorstaat. Dat is mooi, want wanneer je een smartphone uit je handen laat vallen is de kans groot, dat de rand de eerste tik opvangt.

Na deze valtest van de iPhone 14 Pro Max zijn er een paar kleine beschadigingen te zien. De achterkant heeft in de hoek wel wat barsten erbij gekregen, maar dat komt waarschijnlijk omdat de achterkant al flink gebarsten was na de vorige test.

Als laatste wordt de iPhone ook nog op het scherm gedropt. Beide toestellen krijgen hierdoor een paar flinke barsten. Uiteindelijk eindigen beide toestellen in vrijwel dezelfde staat. Ze zijn werkend, maar behoorlijk beschadigd. Vervelend is wel dat de beschadigingen van de iPhone zorgen voor een lichtzweem bij de camera.

Conclusie: neem een hoesje

Na deze valtest van de iPhone 14 Pro Max kunnen we kort zijn: zorg dat je altijd een stevig hoesje om je iPhone doet. Probeer dan om een hoesje te kiezen met opstaande randen bij de camera, zodat ook dat gedeelte van je iPhone goed beschermd is.

Ben je op zoek naar een stevig hoesje? Check dan de hoesjes van Mous. Je weet dan zeker dat je iPhone goed beschermd is.

iPhone 14 Pro Max kopen

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is de iPhone 14 Pro Max de beste iPhone van dit moment! Check dan wel even onze prijsvergelijkers om de beste deal te scoren. Hieronder vind je de beste resultaten uit onze iPhone 14 Pro (Max) prijsvergelijker.

