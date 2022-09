iPhone 14 Pro (Max) pre-order van start in Nederland – dit zijn de beste prijzen

De beste iPhone van 2022? Dat is de iPhone 14 Pro (Max) – en de pre-order is vanaf nú in Nederland gestart. Wil jij hem kopen? We zetten de beste prijzen voor een los toestel en met abonnement voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Pro (Max) te bestellen in Nederland

Zelden is een iPhone zo zeer het wachten waard geweest als bij deze iPhone 14 Pro (Max). Zit je ook al – net als wij – te springen om het Dynamic Island in het echt te zien en 48-megapixel foto’s te maken? Om 14.00 uur Nederlandse tijd is de iPhone 14 Pro pre-order van start gegaan, waardoor het mogelijk is om je nieuwe iPhone alvast te bestellen. Ben je van plan om de iPhone 14 Pro (Max) huis te halen? Dan is het slim om snel je pre-order te plaatsen.

Ook dit jaar geldt weer: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als je (te) lang wacht met het pre-orderen van de iPhone 14 Pro (Max), kan het zijn dat je langer moet wachten totdat je de telefoon in huis hebt. De verwachting is dat de levertijd snel oploopt en we weten niet hoe groot de voorraad van Apple (en alle Nederlandse webwinkels) is.

Als je weet welk schermformaat je wilt, dus een iPhone 14 Pro met 6,1 inch of een iPhone 14 Pro Max met 6,7-inch, moet je ook nog kijken of je de smartphone met een abonnement koopt, of hem liever los in huis haalt. Hieronder zetten we alle deals bij Nederlandse webshops op een rij. Volgende week vrijdag (16 september) worden de eerste exemplaren bezorgd.

iPhone 14 Pro (Max) bestellen

Deze functies maken de Pro zo gaaf

Zoals gezegd is de iPhone 14 Pro (Max) hét toptoestel van Apple van dit jaar. Waar de iPhone 14 een relatief kleine update is ten opzichte van zijn voorganger, heeft Apple bij de 14 Pro (Max) echt uitgepakt. Natuurlijk is er een nieuwe chip, de A16 Bionic, die de prestaties naar een hoger plan tilt. Maar dat heb je ieder jaar natuurlijk.

Nog geweldiger aan de iPhone 14 Pro is het nieuwe Dynamic Island. Deze vervangt de notch – de inkeping bovenaan het scherm – en de doet dat op een ongekend creatieve manier. In plaats van de notch zitten er twee gaten boven in het scherm, maar dat je heb je nooit door. Softwarematig worden de twee gaatjes tot een dynamisch geheel gecombineerd. En dat gebruikt Apple vervolgens voor notificaties, de muziekspeler of andere praktische functies. Van een nood een deugd maken, dat kan alleen maar Apple zó goed.

En dan is er nog de nieuwe 48 megapixel-camera met de drie lenzen. De nieuwe sensor maakt nóg betere foto’s onder slechte lichtomstandigheden. Dat ligt aan het zogeheten pixel-binning, waarbij meerdere pixels op de sensor worden gecombineerd. Het resultaat is een perfecte 12-megapixel foto. En als de lichtomstandigheden juist goed zijn, dan worden wel de volledige 48 megapixel gebruikt en kun je verder inzoomen zonder scherpteverlies.

De iPhone 14 Pro begint bij 1329 euro, de 14 Pro Max kost minimaal 1479 euro. Dat is wel aan de prijs, maar je krijgt er wel een hoop voor terug. In verhouding zelfs meer dan wanneer je voor de iPhone 14 kiest. Maar dat laatste oordeel daarover is nog niet gesproken. Houd iPhoned in de gaten, want de komende weken publiceren we uitgebreide reviews van alle nieuwe iPhones.