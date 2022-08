Concept: zo komt de iPhone 14 Pro (Max) er met iOS 16 uit te zien

Het duurt niet heel lang meer tot Apple de iPhone 14 laat zien. Dit nieuwe concept geeft je alvast een idee hoe de iPhone 14 Pro (Max) er met iOS 16 uit komt te zien!

iPhone 14 Pro Max-concept

We weten dankzij alle geruchten inmiddels best veel over de iPhone 14 Pro (Max). Apple gaat onder de motorkap behoorlijk aan de nieuwe iPhone sleutelen, maar ook aan de buitenkant gaat er wat zaken veranderen.

Daarom heeft grafisch designer AR72014 (die je misschien ook wel kent van onze Wallpaper Weekly) op Twitter een concept van de iPhone 14 Pro (Max) gedeeld. Zo krijg je een goed idee hoe de nieuwe iPhone van Apple er straks uit komt te zien.

In het concept kun je heel goed de twee gaatjes bovenaan het scherm zien. Die gaan de notch vervangen die je bijvoorbeeld nog op de iPhone 13 ziet. Volgens de laatste geruchten behouden de iPhone 14 en iPhone 14 Max echter nog wel de inkeping.

… met iOS 16

Verder draait iOS 16 op de iPhone 14 Pro Max in dit concept. Je ziet op de plaatjes ook een veelgevraagde functie zijn opwachting maken: het batterijpercentage. Verder is ook het always on-scherm te zien in de concepten. Hiermee kun je altijd de tijd aflezen op het scherm van je iPhone 14.

Dit krijgt de iPhone 14 Pro (Max) nog meer

De iPhone 14 en iPhone 14 Max blijven nog ‘steken’ op de A15-chip die je ook in de iPhone 13-serie vindt. Maar de iPhone 14 Pro en Pro Max krijgen wél een nieuwe chip: de A16. Daarnaast voorziet Apple de Pro’s van een verbeterde 48 megapixel-camera. Hiermee maak je nog scherpere foto’s en je kunt daarmee ook 8K-video’s schieten. Wat je nog meer van de iPhone 14 Pro (Max) kunt verwachten, lees je in het artikel hieronder.

